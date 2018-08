BU NEDİR? Coenzyme Q10

Fotoğraf: Instagram/ Glossier

Kısaca Q10 olarak bilinen Coenzyme Q10, cildin enerji üretiminden sorumlu olan ve doğal olarak oluşan bir koenzim. Nivea’nın cilt bakımı uzmanı Robyn Hutch; “Q10, cilt onarımı, koruması, yeniden oluşması ve yenilenmesi gibi önemli fonksiyonlara yardımcı oluyor” diyor.

NEDEN İHTİYACIMIZ VAR?

Hutch, “En büyük cilt sorunlarından birinin mat, sönük ve yorgun görünüm olduğunu fark ettik” diyor ve ekliyor; “Bunun nedeni cildimizdeki Q10 seviyesinin yıllar içinde doğal olarak azalması. Cildin enerjisi az olduğunda ise kırışıklıklar görülüyor.”

NASIL FAYDALANIRSIN?

Araştırmaların gösterdiğine göre Q10 C vitaminiyle karıştırıldığında cildi parlatan özellikler öne çıkıyor. Hutch, “Bu iki süper gücü kombinlemek, matlığı ve çizgileri hedef alarak yorgun görünen cildi şarj

ediyor” diyor.

Dene: Nivea Q10 Plus C Kırışık Karşıtı + Enerji Gece Bakım Kremi (52,90 TL; kozmetik marketlerde), içerdiği Q10 ve C vitaminiyle sen uyurken cildini ışıl ışıl yapıyor.