BU KADIN ÇOK UTANIYOR…

Hatta yüzünü bile göstermek istemiyor! Tabii şu an yalnızca temsili bir fotoğrafa bakıyorsun. Ancak hepimiz zaman zaman bizi delirten ve garip görünen bedensel meselelerle yüzleşebiliyoruz. Utanmaya bir son ver. Şimdi derin bir nefes al: Bunların hepsi tamamen normal ve genellikle tedirgin olmanı gerektirecek bir neden yok.

Derleyen: Sude Orhan

Kötü Ter Kokusu

Neden utanmamalısın? Öncelikle bunun geçici bir şey olduğunu belirtelim. Bir anda beliren güçlü ter kokusunun nedenleri şaşırtıcı olabilir. İlk nedeni ise stres. Vücudunda iki tür ter bezi bulunur. Her yerde olan ekrin ter bezleri, serinlemeye ihtiyacın olduğunda kötü kokmayan bir sıvı salgılar. O hâlde kötü koku nereden geliyor dersin? New York Mount Sinai’deki Icahn Tıp Fakültesi Dermatoloji ve Estetik Cerrahi Bölüm Başkanı Dr. Hooman Khorasani, “Vücudunun daha çok çukur kısımlarında bulunan apokrin bezler, strese girdiğinde aşırı çalışmaya başlar ve cildindeki bakterilerle karıştığında kötü kokan, yağlı, protein bakımından zengin ter salgılar” diyor.

Eğer yorgun ya da stresli değilsen, kötü koku yediğin besinlerden kaynaklanıyor olabilir. Khorasani, “Sarımsak, soğan ve köri gibi baharatlar, Brüksel lahanası ve kuşkonmaz gibi sebzeler, ter bezlerine sülfür karışmasına neden olur ve altı ila 12 saat sonra küflü ya da idrarımsı bir vücut kokusu yaratır” diyor.

Ne yapmalısın? Stres kaynaklı kötü kokulu ter, sakinleşmeye başladığında kaybolur. O zamana kadar Augusta’daki Georgia Dermatoloji ve Cilt Kanseri Merkezi’nden Dr. Lauren Eckert Ploch, içeriğinde yüzde 19-20 oranında alüminyum zirkonyum tetraklorohidreks gli (ter önleyici olarak bilinen antiperspirantlar arasında daha az tahrişe yol açan tür) içeren bir antiperspirant kullanmanı öneriyor. Secret Antiperspirant Deodorant’ı (A27,90; n11.com) deneyebilirsin. Eğer sürekli aşırı derecede terliyorsan, dermatoloğun sana daha güçlü bir koltuk altı ürünü önerebilir ya da ağız yoluyla kullanacağın bir ilaç reçete edebilir.

Ayrıca az önce bahsettiğimiz, terin kötü kokmasına yol açan besinlerden uzak dur ve bol bol meyve tüket. Avustralya’da yapılmış yeni bir araştırmaya göre bu besinler yerine daha çok meyve yiyen insanların terleri daha iyi kokuyor.

Et Benleri

Neden utanmamalısın? Cildine ince bir şekilde tutunmuş, deri rengindeki ya da daha koyu tonda pigmentlere sahip çıkıntılar, çoğu zaman zararsız benlerdir. Genellikle gözlerinin etrafında, boynunda ya da koltuk altı gibi cildinin birbirine değdiği yerlerde, uyluklarının birleştiği kısımlarda ya da göğüslerinin altında oluşabilir. Ayrıca hamilelik döneminde ve obez insanlarda yaygın olarak görülür. New York’taki Marmur Medical’den Dermatoloji Uzmanı Dr. Melissa Levin, “Dört insandan biri hayatı boyunca en az bir defa et benine sahip olur” diyor.

Ne yapmalısın? Seni rahatsız etmiyorsa, hiçbir şey. Eğer sinirini bozuyorsa bir dermatolog onu alabilir. Ancak ben kanıyor ya da canını acıtıyorsa, vakit kaybetmeden doktoruna görün. Bunlar, steroid ya da antibiyotikle tedavi edilebilecek bir enfeksiyonun işaretçileridir.

Bademcik Taşı

Neden utanmamalısın? Neredeyse herkeste oluyor. WebMD Medikal Direktör Yardımcısı Dr. Brunilda Nazario, “Bademciklerin, bir sürü minik çukura sahiptir. Bu çukurlarda bakteri ve ölü hücreler sıkışıp sertleşebilir; arada sırada birbirine yapışıp kötü kokulu beyaz parçalara dönüşebilir ve bunları aniden dilinin arkasında hissedebilirsin” diyor. Eğer daha önce bademcik iltihabı geçirdiysen, taş oluşturmaya özellikle müsaitsindir.

Ne yapmalısın? Ağzına geldiklerinde tükür gitsin! Eğer gerçekten canını sıkıyorlarsa aynanın önüne geç ve ağzını aç. Bademcik taşlarını boğazının arkasına doğru, azı dişlerinin bittiği yerde, her iki tarafta da görebilirsin. Tam bademciklerinin önünde, taşların olduğu yerde bir cilt kıvrımı vardır. Kulak çubuğuyla onları hafifçe iterek çıkartabilirsin. Bu taşlar nadiren büyük hâle gelir. Bu gibi bir durumda doktorundan onları alması için yardım isteyebilirsin.

Vulvada Oluşan Yumru

Neden utanmamalısın? Eğer yumru ağrılı, kırmızı ve kaşıntılı değilse büyük ihtimalle cinsel yolla bulaşan bir hastalık değildir. Bilye büyüklüğünde, acısız bir yumru olan ve vajina ağzının her iki tarafında yer alan (saat beş ya da yedi yönünde) bartolin bezlerindeki salgıların birikmesiyle oluşan bartolin kisti olabilir. Zararsız bir kıl dönmesi olma ihtimali de var.

Ne yapmalısın? Mount Sinai’deki Icahn Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünden Yrd. Doç. Dr. Fahimeh Sasan, “Bunun kist ya da kıl dönmesi olup olmadığını öğrenmek için jinekoloğuna görün” diyor. Eğer kist ise, birkaç haftada kendi kendine hafiflemeli. Eğer hafiflemiyor, aksine kabarıyor ve yanıyorsa, derhal jinekoloğuna gitmelisin. Kist iltihap kapmış ve alınması gerekiyor olabilir. Kıl dönmesini çıkarmak da enfeksiyona neden olabilir; peeling etkili bir temizleyiciyle kılın cilt yüzeyine ulaşmasına yardımcı olabilirsin.

Yoğun Yüz ve Vücut Tüyleri

Neden utanmamalısın? Bu konuda sana doktorun yardımcı olabilir. Mount Sinai Icahn Tıp Fakültesi Endokrinoloji, Diyabet ve Kemik Hastalıkları bölümlerinden Yrd. Doç. Dr. Deena Adimoolami, “Hirsutizm olarak da ifade edilen erkek tipi kıllanma (dudak üstü, çene, karın üstü, popo ya da yüzde görülen) üreme çağındaki kadınların yüzde beş ila 10’unda görülüyor” diyor. Polikistik over sendromu (PCOS) ve hormonal doğum kontrol yöntemleri (özellikle progestin adı verilen ve testesteron benzeri etki gösteren sentetik hormonlar bakımından zenginse) buna neden olabiliyor.

Ne Yapmalısın? Altında yatan nedeni genellikle bir kan testi belirleyebilir. Ve çıkan sonuca göre bir tedavi yöntemi belirlenebilir. Adimoolam, “Anti-androjen ilaçlar ya da tüylenmeyi yavaşlatacak topikal bir krem tedaviye dâhil olabilir” diyor. Suçlu doğum kontrol yöntemin mi? Farklı bir progestin konsantrasyonu içeren bir yöntem çözüm olabilir.

Açıklanamayan Morluklar

Neden utanmamalısın? Nadiren ciddi bir şeyin habercisidir. Daha ziyade; asetilsalisilik asit, ibuprofen ya da naproksen gibi etken maddeler içeren bir ağrı kesici almışsındır. Boston Brigham and Women’s Hospital Dahiliye Bölümü Direktörü Dr. Lori Tishler, “Bunlar kanını sulandırır ve cildinin morarma ihtimalini arttırır” diyor. Morluklar, bu ilaçları bir hafta ya da daha fazla süre kullandığında ortaya çıksa da, bazen bir-iki defa kullandıktan sonra bile çıkabiliyor. Khrosani ayrıca, kan sulandırıcı özelliğe sahip balık yağı gibi takviye gıdaların da morluklara neden olabileceğini ekliyor.

Ne Yapmalısın? Eğer morluklar bir hafta içinde hafiflerse bir şey yapmana gerek yok. Belki aldığın ilaçları azaltabilirsin. Fakat vücudunun her yerinde çürük görünümlü morluklar fark ediyorsan ya da bunlar bir ay ya da daha fazla süre geçmiyorsa, arada burun kanaması gibi kanamalar oluyorsa doktoruna görünmelisin. Tishler, bu durumda hekimin anemi, Von Willebrand hastalığı (bir pıhtılaşma hastalığı), idiopatik trombositopenik purpura (kan hücrelerinin seviyesi düşük olduğunda ortaya çıkıyor) ve nadiren lösemi gibi bir kan hastalığı için test yapabileceğini söylüyor.