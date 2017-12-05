BU İŞARETLERE DİKKAT ET…





Karın ağrısı, şişkinlik, bulantı, ara kanamalar ve sıklaşan idrar yapma isteği. Bu belirtiler tanıdık geliyor mu?

Eğer geçici olduklarını düşünüp boş veriyorsan, birçok kadın hastalığının erken teşhis imkânını kendi ellerinle geri çeviriyorsun demektir. Acıbadem Bahçeşehir Tıp Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Civan Kalafat, erken dönemde teşhis edilen rahim ağzı kanserinin basit bir operasyonla tedavi edilebildiğini söylüyor. Geç kalındığında ise daha büyük operasyonlar ve kemoterapi gerekebiliyor. Ayrıca ihmal edilen enfeksiyonlar kısırlık ve kronik karın ağrılarına yol açabiliyor; düzensiz görünümlü kistler veya miyomlar ise kansere dönüşme riski taşıyor.

