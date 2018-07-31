BU İÇECEKLERLE SERİNLE!





Aşırı sıcaklarda yapımı oldukça kolay olan hem lezzetli hem sağlıklı pratik içecek tariflerini öğrenmeye ne dersin?

Yaz aylarında soğuk içecekler her zamankinden daha popüler oluyor. O kadar ki, yılın geri kalanında sıcak içtiğimiz kahve ve çayın bile soğuk alternatifleri bu aylarda daha cazip bir hale geliyor. Ancak özellikle serinlemek ve yazın artan sıvı ihtiyacını karşılamak için tercih ettiğimiz asitli, gazlı veya kremalı soğuk içecekler, aldığımız kaloride sinsi bir atışa sebep olabiliyor. Bu artışın nedeni ise bu içeceklere ilave edilen şeker ve bazen kremadan kaynaklanıyor. Sonuç; alınan kilolar! Oysa kavurucu sıcaklarda hem serinlemek hem de sağlıklı beslenmeden ödün vermemek mümkün. Örneğin içeceğinin içerisine şeker ve krema eklenmemiş olmasına dikkat edebilirsin ya da hazırlanırken bu içeriklerin çıkarılmasını isteyebilirsin. Aynı zamanda hafif bir tatlılık istersen kahvene birkaç damla şekersiz vanilya şurubu ekletebilirsin. Dışarıda sağlıklı alternatifleri tercih etmenin yanı sıra evde sağlıklı bir şekilde hazırlayabilirsin.

BUZLU TÜRK KAHVESİ

Malzemeler: 2 Türk kahvesi fincanı pişirilmiş soğutulmuş Türk kahvesi, yarım su bardağı soğuk süt (gaz şikâyeti olanlar laktozsuz tercih edebilir), 4-5 kalıp buz, 1 adet kuru hurma.

Yapılışı: Bütün malzemeleri bir blendere ekle ve özellikle hurmalar tamamen parçalanana kadar öğüt. Bu tarif özellikle Türk kahvesi severlere hitap ediyor ve hurmanın vereceği hafif tatlılık sayesinde tatlı isteğinin de sağlıklı yoldan önüne geçmeye yardımcı oluyor.

ÇİLEKLİ FROZEN

Malzemeler: 15 adet çilek, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 bardak dolusu buz küpü, isteğe göre 1 tatlı kaşığı bal.

Yapılışı: Çilekleri saplarından ayırın ve bir tepsiye birbirine değmeyecek şekilde diz. En az 4 saat buzlukta dondur. Yoğurdu ise yarım saat buzlukta beklet. Bütün malzemeleri blender’a al ve tamamen parçalanana kadar blender’ı çalıştır. İstediğin kıvama gelene kadar daha fazla buz ilave edebilirsin. İsteğe göre bal ilavesi de yapabilirsin. Çilek yüksek antioksidan içeriğiyle kalp sağlığından cilt sağlığına kadar birçok yararlı etkiye sahip.

FESLEĞENLİ LİMONATA

Malzemeler: 4 adet limon, 1 adet misket limonu, 4-5 yemek kaşığı bal, 10+ 5 yaprak fesleğen.

Yapılışı: Limonların ve misket limonunun kabuklarını, beyaz kısımlarını almayacak şekilde rendele. 10 yaprak fesleğeni ince ince doğra. Bir kaba bal, fesleğen ile limon kabuklarını alın ve en az 3-4 saat buzdolabında beklet (Ne kadar uzun süre bekletirsen aromalar o kadar yoğun olacaktır.) Limon ve misket limonunun suyunu sık. Beklettiğin karşımı bir süzgece al ve bu karışımı, üzerine limon suyunu dökerek, bir sürahiye al. Üzerine 1,5 litre su ekle. (Daha yoğun tat istersen daha az ekleyebilirsin.) En sona ayırdığını 5 yaprak fesleğeni de servis ederken bardaklara ilave et. Fesleğen vücutta enflamasyonu azaltıyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Limon ise yüksek C vitamini içermesi sayesinde sadece soğuk algınlığına değil kalp hastalığı gibi birçok hastalığa yakalanma riskini azaltıyor.

SERİNLETİCİ KARPUZ İÇECEĞİ

Malzemeler: 400 gr karpuz (çekirdeklerinden ayrılmış), ½ adet limon suyu, buz

Yapılışı: Çekirdeklerinden ayrılmış karpuzu ve limon suyunu blender’a koy, tamamen sıvı hale gelene kadar blenderi orta şiddette çalıştır. Kırılmış buzlarla servis et. Karpuzun yüzde 92’si sudan oluşuyor ve bu sayede yaz aylarında artan sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda zengin mineral içeriği sayesinde yaz aylarında terle kaybedilen minerallerin vücuda tekrar alınmasını sağlıyor.

ANANASLI-ZENCEFİLLİ YAZ KOKTEYLİ

Malzemeler: 1 bütün ananas (soyulmuş ancak merkezindeki sert kısmını atma), 50 gram taze zencefil, ½ adet limon suyu ya da 1 adet misket limonu suyu, 400 ml su, buz

Yapılışı: Ananas ve zencefili tamamen ince bir püre haline gelene kadar blender’dan geçir. Ardından bir süzgeç yardımıyla süz. Kaşığın tersiyle süzgeçteki posayı ezerek bütün suyun süzüldüğünden emin ol. Süzdüğün suya ½ adet limon ya da 1 adet misket limonunun suyunu ilave et. Üzerine su ekle. Damak zevkine göre eklenecek suyu azaltabilir ya da arttırabilirsin. Soğuk servis et. Dilersen süzdüğün pürenin bir kısmını hazırladığın içeceğe ilave edip içeceğin lif içeriğini zenginleştirebilirsin.

NANELİ DETOKS İÇECEĞİ

Malzemeler: 1 salatalık, 10 dal nane, buz, 1 litre su.

Yapılışı: 1 adet salatalığı halka halka doğrayın, nane yapraklarını dallarından ayıkla. 1 litre suya salatalık ile nane yapraklarını ekle ve bir gece buzdolabında beklet. Ertesi gün servis ederken taze nane yaprağı ve buzla servis et. Salatalık içeriğindeki fisetin antioksidanı sayesinde beyin hücrelerinin korunmasında yardımcı oluyor.

ŞEFTALİLİ SODA

Malzemeler: 2 adet kokulu şeftali, ½ adet misket limonu, 2-3 dal taze biberiye, 2 şişe maden suyu.

Yapılışı: 1 adet şeftaliyi püre haline getir ve içine ½ adet misket limonunu sık. Diğer şeftaliyi ise küp küp doğra. Bardaklara püre ve doğranmış şeftalileri ilave et. Üzerine sodayı dök. Buz ve taze biberiyeyi dallarıyla servis et. Şeftali, içeriğindeki fosfor sayesinde kalsiyumla birlikte kemik ve diş sağlığını güçlendirmede etkili oluyor.

REYHANLI AYRAN

Malzemeler: 400 gr yoğurt, 10-15 yaprak taze reyhan, tuz.

Yapılışı: Bir rondoya ya da blender’a yoğurt ve reyhan yapraklarını ekle. Reyhan yaprakları tamamen parçalanana kadar blender’dan geçir. Damak zevkine göre tuz ekle. Tuz tüketimini mümkün olduğunca en aza indirmek için ayran yoğurt vb. yiyecek ve içecekleri taze ya da kuru baharatlarda tatlandırabilirsin. Reyhan, mor renginden de anlaşılacağı üzere çok yüksek antioksidan içeriğine sahip ve bu sayede anti-aging ile kansere karşı koruma özelliği gösteriyor.

Kaynak: Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Kahraman

