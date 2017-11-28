BU HAREKETLERİ SAKIN YAPMA!





Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte cep telefonları başta olmak üzere, tablet, diz üstü ve masa üstü bilgisayarları artık hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Ancak elimizden adeta düşüremediğimiz bu cihazlar hatalı kullanıldıklarında baş ağrısından göz hastalıklarına kadar çeşitli sağlık problemlerine neden olabiliyorlar. Üstelik uzun dönemde boyun ve bel fıtıkları gibi çok daha önemli sorunlara da yol açabiliyorlar. Bu cihazlardan cep telefonları ve tabletler özellikle boynumuzu etkilerken, kucağa alınarak veya yüzüstü yatılarak kullanılan dizüstü bilgisayarlar da belimizi fazlaca zorluyor. İşte bu noktada hemen herkesin aklına şu soru takılıyor; teknolojik cihazları kullanırken hangi hataları yapıyoruz? Neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Meral Bayramoğlu teknolojik cihazları kullanırken yaptığımız hataları anlattı, önemli önerilerde bulundu.



