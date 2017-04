BU FESTİVALDE MUTLULUK VAR!

Kişisel gelişim, sağlıklı yaşam, psikoloji, tıp, alternatif ve tamamlayıcı tıp, yoga gibi zihin, ruh ve beden sağlığı ile ilgili alanlarda Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen otoriteleri ve uzmanları 3. Mutlu İnsan Zihin Ruh ve Beden Festivali’nde bir araya gelecek. Festivalde özel konukların yanı sıra iş hayatında, özel hayatta, eş ilişkilerinde mutlu olmanın yöntemlerine dair workshop’lar da olacak.

3. Mutlu İnsan Zihin Ruh ve Beden Festivali, 5, 6, 7 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde, Türkiye’den ve dünyadan önemli uzman ve eğitmenlerin katılımıyla gerçekleşecek. Festival geçen yıllarda olduğu gibi hem akademik dünyadan hem kişisel gelişim dünyasından alanında uzman isimleri bir araya getirecek. Kişisel gelişim, sağlıklı yaşam, psikoloji, tıp, alternatif ve tamamlayıcı tıp, sağlıklı beslenme, tasavvuf, nefes, mindfullnes, meditasyon, hipnoz, homeopati, fitoterapi, tai chi, feng shui, müzik terapi, dans, astroloji, bioenerji, detoks, kuantum, metafizik ve yoga gibi zihin, ruh ve beden sağlığı ile ilgili alanlarda Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen otoriteleri bu festivalde ortak bir amaç etrafında birleşecek: “Mutluluk”

“Mutlu olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var”

Festivalin sağlıklı, doğal yaşam ve kişisel gelişim alanlarını 360 derece kapsayan bir içerikle hazırlandığını belirten festival koordinatörü Gülferi Yıldırım, “Bu yıl 3. kez gerçekleştirdiğimiz festivalimizde katılımcılarımıza iş, özel hayat, eş ilişkilerinde mutlu olma, daha da önemlisi hayatımız boyunca mutluluktan kopmamamızı sağlayan yöntemleri deneyimleme şansı tanıyacağız. Dünyadan ve çevremizdeki olumsuzluklardan şikayet etmek yerine, hepimizin kendimizle başlayacak ve dünya için yapacak iyi şeylerimiz var. Fiziksel veya duygusal yaşadığımız her şeyi kendi seçimlerimizle yaratıyoruz. Mutsuzluk bir hastalık gibi toplumlara yayılırken, mutluğu seçtiğimizde aynı şekilde büyüdüğünü yaşamlarımızda görebiliyoruz. Toplumca enerjimizin düştüğü, demoralize olduğumuz, umutsuzluğa kapıldığımız olaylara şahit olduk ve yaşadık. Elbette bunları unutmak ve görmezden gelmek mümkün değil. Bedenimizi ve ruhumuzu pozitif enerjiyle kuşatır ve bunu çevremize de yansıtırsak halkayı bireysel olarak büyütmüş ve toplumsal etkimizi artırmış oluruz. İşte bu festivale katılan her bir birey hem iç yolculuğunu nasıl yapacağını hem de pozitif etki alanını nasıl genişleteceğini öğrenecek” dedi.

Festivale akademik dünyadan ünlü isimler katılacak

Bu yıl Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, tasavvuf araştırmaları alanının değerli ismi Mutasavvıf Cemalnur Sargut, tamamlayıcı tıp ve nöral terapi uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, doğal tıp ve ayurveda uzmanı Dr. Ender Saraç, fitoterapi ve akupunktur uzmanı Dr. Ümit Aktaş, hipnoterapi ve EFT uzmanı Dr. Bülent Uran, Homeopati uzmanı Dr. Levent Buda, kalp yogası ve meditasyon uzmanı Dr. Neslihan İskit, “Aynada seni gördüm” ve “Bir güven meselesi” kitaplarının yazarı Loisa Hay Türkiye lideri Aylin Algun, ayurveda ve kadim nefes teknikleri uzmanı Ebru Şinik, “Kadın olmak” kitabının yazarı ve ilişki koçu Hande Akın, motivasyon ve yaşam koçu Yeliz Rüzgar, Reiki master ve nefes koçu Alegra Bernardete, akaşik yaşam koçu Arzum Koyuncu, tibet ses çanakları uygulayıcısı ve kişisel dönüşüm koçu Sırma Belin gibi akademik dünyadan ve kişisel gelişim alanından isimler festivalde seminer ve workshop’larıyla yer alacak.

İçindeki gücü keşfetmek isteyenler bu festivalde buluşacak

Festivalle ilgili bilgi veren Zihin Ruh Beden Festivali Koordinatörü Gülferi Yıldırım, “Mutlu İnsan Zihin ve Beden Festivali’nin kendi içindeki gücü keşfetme arzusuyla dolu ve hayallerindeki hayatı yaşamaya kendini açan insanların buluşma noktası olduğunu belirterek “Bu yıl festivalimizi çok özel bir karma ile hazırladık. Festival zihinsel ve ruhsal alanlarda çalışmalar yaparak kendini geliştirmek ya da bu alanı tanımak isteyenler için önemli fırsatlar sunacak. Akademik dünyadan konuklarımızın da katılımıyla insanı, beden, zihin ve ruh bütünlüğü içinde ele alacağız. Her seviyede bilgi ve deneyime hitap eden ücretsiz seminerler ve workshoplar ile katılımcılar enerjilerini yükseltme ve yaşamda kendilerine yeni kapılar açma olanağı bulacak.” dedi.

Medikal ve kişisel gelişim şemsiyesi altındaki önemli isimleri ve insana, doğaya, varoluşa saygılı ürün ve hizmet üreten kuruluşları fuar alanında geniş bir ziyaretçi kitlesiyle buluşturan festivalde 4 ayrı salonda seminer ve workshoplar düzenlenecek. Katılımcılar workshop programlarında farklı teknikleri kullanarak kendileriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini dengelemeyi, bolluk bilincini geliştirmeyi, kariyer ve iş hedeflerini belirlemeyi ve iç huzurda kalmayı deneyimleyecek. Festival alanında eğitmen ve danışmanlık firmalarının yanı sıra gıdadan giyime, doğal kozmetik ürünlerinden takıya, feng shui objelerinden kokuya varana kadar bu konseptte ürün ve hizmet üreten insana saygılı firmalar da yer alacak. Üniversite öğrencileri ve 65 yaş üzeri misafirlere giriş ücreti indirimli olacak.

Gülferi Yıldırım kimdir?

“Hayat amacını Mutlu İnsan” mottosuyla gerçekleştiren kişi.”

İTÜ Elektronik Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Biyomedikal Teknolojiler alanında uzmanlık ve Yeditepe Üniversitesi’nden (MBA) İşletme Yüksek lisansını tamamladı. Halen Üsküdar Üniversitesi’nde Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans ve Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde öğrenime devam ediyor ve Kültür Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak Pazarlama, iletişim ve marka yönetimi dersi veriyor. Sağlık sektöründe 25 yılı aşkın strateji, organizasyonel yapılanma, iletişim ve pazarlama konularında liderlik ve yöneticilik tecrübesine sahip olan Yıldırım halen dünyanın en büyük göz sağlığı grubunun yönetim kurulu üyesi olarak şirket vizyon ve stratejilerine yön veriyor.

Aynı zamanda her yıl bahar aylarında İstanbul Kongre Merkezinde yapılan ZihinRuhBeden festivalinin kurucusu ve nöröbilim temelli liderlik ve mutluluk eğitimleri veren Shiftedminds eğitim&danışmanlık şirketinin kurucusudur. Profesyonel iş yaşantısının yanında, kendini keşfetmek üzere çıktığı yolda Türkiye’den Güney Afrika’ya, ABD’den Peru’ya, Hindistan’dan İngiltere’ye ve Bali’ye pek çok eğitime, dünyanın en önemli spiritüel liderleri ve şaman şifacılarıyla yapılan çalışmalara ve akademik düzeyde insan davranışları ve psikolojisi alanında nörobilim temelli farkındalık eğitimlerine katılmıştır. Oxford’da Meditasyon, Boston MIT Neuroscience for Leadership, ABD Antony Robins UPW, University Of Massachusetts Mindfullness Tools bunlardan bazılarıdır.