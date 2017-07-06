BU DÜNYADAN FRIDA KAHLO GEÇTİ





Dünya tarihinin en önemli kadın karakterlerinden biri Frida Kahlo. Güçlü, hırslı, azimli, kararlı ve bir o kadar naif ve kırılgan. Bugün onun doğum günü. Yengeç burcu olmasına hiç şaşırmadığımız ressamın, trajik hayatından ilham alarak yaptığı resimler, günümüzde hala popülerliğini korurken Kahlo, sadece bir ressam olarak değil, yaşadığı dönemin normlarına göre bir hayli farklı yaşantısıyla bugün de çok konuşulan biri. Hayatı ve sanatını anlamak için Kahlo’nun bibirinden önemli sözlerine kulak vererek onu, 110. yaş gününde yeniden saygıyla anıyoruz.