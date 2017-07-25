BU ÇİKOLATA TATLI DEĞİL!





Regl döneminde çok mu ağrı çekiyorsun? Sorumlusu, “çikolata kisti” olarak bilinen ve yumurtalık kistlerine neden olan endometriozis olabilir.

Endometriozis, kadınlarda alt karın ağrısı, regl sancısı, cinsel ilişki esnasında ağrı, hamile kalmada zorluk ve regl öncesi vajinal leke tarzında kanama gibi durumlara yol açıyor. Ayrıca karın içinde yol açtığı yapışıklıkların yanı sıra, tüplerin ve yumurtalıkların işlevini bozarak kısırlığa da neden olabiliyor. (Hemen korkuya kapılma ama tedbiri de elden bırakma.) Eğer regl döneminde ya da cinsel ilişki sırasında ağrı yaşıyorsan, öncelikle endometriozis ihtimalini değerlendirmek üzere bir kadın doğum uzmanına danışmalısın.

