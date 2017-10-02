BU BESİNLERLE MODUNU YÜKSELT, KIŞA POZİTİF GİR!







Havaların soğuması ile kış kapılarımızı çalmaya hazırlanıyor. Kış depresyonuna davetiye çıkartan çokça olumsuzluk da peşimizi bırakmaz. Soğuk havalarda dışarı çıkmak yerine evde oturma isteği, gecelerin uzayıp gündüzlerin kısalması ile negatif düşünceler kişinin istem dışı kilo almasına sebep olabilir. Diyetisyen Emre Uzun’nun sindirim sistemini güçlendiren tarifi ile kış aylarına daha mutlu ve sağlıklı girebilirsin.

Uzun, “Kış mevsimi üzerimizde ister istemez negatif enerji oluşturuyor buna bir de kapalı ortamlarda vakit geçirmek eklenince, daha çok yeme ve hareketsiz kalma sorunlarına sebep,” diyor. Ayrıca havaların bir soğuk bir sıcak olması da bağışıklık sistemimizin de olumsuz yönde etkilenmesine sebep oluyor. Gecelerin uzaması ile beraber evde yenilen atıştırmalıklar artarken, soğuk havalarla birlikte de “bu güzel havada eve yürüyeyim demeler yerini taksi veya otobüslere bırakıyor. Peki bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek ve kışın kilo almayı engellemek için neler yapmalı? İşte sana kış aylarında nasıl beslenilmesi gerektiğinin gizli sırları.

Mod yükselten 5 besin

Ispanak: Kış aylarının en sağlıklı seratonin. Ispanak içerdiği folik asit ve magnezyum sayesinde gevşememize ve mutluluk hormonu salgısını uyararak bizi pozitif bir ruh haline sokuyor.

Bitter Çikolata: Çikolatanın mutluluk saçtığı inkar edilemez bir gerçek. Aynı zamanda içerdiği teobromin sayesinde ruh halimizi düzeltir ve kış aylarında bizi dinç tutmaya yardımcı olur. Yalnız bitter olmasına ve günde 1-2 kareyi geçmemesine dikkat.

Semizotu: İşte sana omega3 şöleni. Semizotu içerdiği omega3 sayesinde beyin yorgunluğunu alıyor ve aynı zamanda seni depresif ruh halinden çekip çıkarıyor. Yoğurtla birlikte salata yaparak veya zeytinyağı ile pişirerek tüketebilirsin.

Nar: Antioksidan ile dolup taşan bu meyve yüksek C vitamini nedeniyle stresi azaltarak pozitif ruh halini beraberinde getiriyor. Aynı zamanda serbest radikaller ile mücadele ederek metabolizmamızı kuvvetlendiriyor ve hastalıklara karşı kalkan oluşturuyor. Kış aylarında salatalarına serperek kullanabilirsin.

Hindi eti: İyi bir triptofan kaynağıdır ve kaliteli proteinlere sahiptir. Kırmızı et ve tavuğa göre zayıflamaya daha çok yardım eder. İçerdiği triptofan ile serotonin salınımını arttırarak modumuzu yükseltmeye yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek metabolizmamızı arttıran sihirli çorba

9-10 yaprak ıspanak

1 avuç brokoli

3-4 kereviz sapı ve yaprak kısmı

1 adet havuç

1 tutam maydonoz

1 yemek kaşığı bulgur

1 serçe parmak kalınlığında zencefil

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Pulbiber, kimyon, karabiber

HAZIRLANIŞI:

Ispanak sapları ve brokoli haşlanır.havucun kabukları soyulup, dilimlendikten sonra sarımsak ile birlikte 1 yemek kaşığı zeytinyağında sotelenir .Bu sırada kereviz sapları ayıklanıp yıkanır ve ince ince doğranır. Sonrasında ıspanak,kereviz sapları, brokoli ve havuç blenderdan geçirilip karıştırılır. Kıvamını ayarlamak için su eklenir kimyon ve karabiber eklenip 1 taşım kaynatıldıktan sonra pul biberle servise sunulur. (145 kkal )

