BU BAHAR KİMLER İNCELİYOR?







Bahar geldi. Bahar demek ince giysiler demek, ince giysiler demekse kusurların daha bir ortaya çıkması, zor saklanması demek. Bahar aylarında doğa yenilenirken bizim de yenilenmemiz, fazlalıklardan kurtulmamız gerekiyor. Bölgesel incelme ve şekillendirmede sıradan uygulamalarla yetinmeyenler için estetik ve konforlu bir cerrahi uygulama olan Lazer Lipoliz Plus ise son dönemin yükselen trendi.

Yaza kadar yağlarınıza veda etmeye karar verdiyseniz; spor veya diyetle bunu başaramıyorsanız alternatif yolları deneme zamanınız gelmiş demektir. “Sağlıklı güzelliğin” adresi estethica, bölgesel incelme ve şekillendirme uygulamalarında modern ve yenilikçi teknolojiyi kullanıyor. Konforlu bir cerrahi uygulama olan “Lazer Lipoliz Plus”, iki farklı dalga boyuyla hem istenmeyen yağları yok ederek bölgesel incelme hem de dokuya esneklik veren maddeleri uyararak gerilme, toparlanma ve sıkılaşma sağlıyor.

Lazer Lipoliz Plus, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanan modern bir cihazla uygulanan bir yöntem. Bölgesel incelme, vücut şekillendirme ve vücut hatlarını düzeltmede devrim niteliği taşıyan yenilikçi bir cerrahi uygulama olan Lazer Lipoliz Plus, hem bölgesel incelmede hem de sıkılaşmada başarılı sonuçların alınmasını sağlıyor.

Klasik lazer lipolizde kullanılan lazer tipinin ve dalga boyunun yağ hücrelerine özgü etkileri sınırlı olduğu için yağ hücrelerinin eritilmesinde yüksek etkinlik sağlanamıyor, kullanılan lazer dalga boyu seçici olarak yağ hücrelerini hedef alamıyor, çevredeki diğer dokulara da zarar vererek daha yüksek düzeyde kanamaya ve morarmaya yol açıyordu. Klasik lazer lipolizde sıkılaşma sağlayıcı dalga boyu olmadığı için diyetle kilo kaybeden kişilerde görüldüğü gibi gevşeme, sarkma, çukurlaşma ve dalgalı bir görünüm gözlenebiliyor, yağ dokusunun yanında çevre dokular da yüksek düzeyde zarar görüyor, iyileşme süresi uzuyordu.

Tüm bunları bilince bu yöntemin avantajları da daha dikkat çekici oluyor. Neden mi? Çünkü Lazer Lipoliz Plus’un klasik lazer lipolize karşı sahip olduğu önemli avantajları var. Lazer Lipoliz Plus uygulamasında kullanılan birinci lazer dalga boyu, yağ dokusunun vücuttan uzaklaştırılması için kullanılan en etkili dalga boyu olduğu için dirençli ve inatçı yağ dokusunun bulunduğu bölgelerde de yüksek etkinlik sağlıyor. Lazer Lipoliz Plus’ta kullanılan lazer dalga boyu seçici olarak yağ hücrelerini hedef alıyor, yağ dokusunu eritirken çevre dokulara zarar vermiyor. Tekniğe özgü lazer, yaydığı ısı enerjisiyle kılcal damarlardan sızan kanın pıhtılaşmasına yol açarak kanamayı ve morarmayı önlüyor. Son olarak da bu uygulamada kullanılan ikinci dalga boyu, dokunun esnekliğini sağlayan kolajen ve elastin liflerini de uyararak yeni bağ dokusu üretimine yol açıyor, doku kalitesini artırıyor ve bölgesel sıkılaşma sağlıyor. Uygulama yapılan bölgede dalgasız ve eşit bir görünüm oluşuyor. Cerrahi bir uygulama olmasına rağmen dokularda çok düşük düzeyde travma oluşturan Lazer Lipoliz Plus, kısa sürede iyileşmeye olanak sağlıyor. Bu konforlu uygulama, belirgin düzeyde gerilmeye, sıkılaşmaya ve toparlanmaya yol açıyor.

Türkiye’de çok az sayıdaki seçkin klinikte uygulanan Lazer Lipoliz Plus, istenmeyen yağ dokusunun bulunduğu ve sarkmanın gözlendiği her alanda kullanılabiliyor. Karın, sırt, bel, basen , yüz , çene ve boyunun yanı sıra kol, bacak, ayak bileği ve erkeklerde meme büyümesi (jinekomasti) konusunda da uygulanabiliyor.

