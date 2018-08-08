BU AY BURCUNU NELER BEKLİYOR?





Bu ay Venüs’ün Terazi burcuna geçişiyle herkesi yeni gelişmeler bekliyor. 11 Ağustos’ta gerçekleşecek Aslan burcundaki Güneş tutulması ise burçların aşk hayatlarında etkili olacak.

İşte Astrolog Dinçer Güner’den ağustos ayı astroloji yorumu.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 Ağustos)

Bu ay telefonların hiç susmayacak, maillerine cevap verirken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın. 11 Ağustos’ta burcunuzda gerçekleşecek Güneş tutulması dış görünüşünde fark edilir bir değişim yaratacak. 26 Ağustos’ta Balık burcunda gerçekleşecek Dolunay ise sana, eşinden veya iş ortağından gelecek olan sürpriz gelirler sunabilir.

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)

7 Ağustos’ta Venüs’ün Terazi burcuna geçişiyle maddi anlamda rahatlayacağın bir döneme gireceksin. Yalnızlığa duyduğun ihtiyaç artabilir. Gizli düşmanlarına karşı kendini korumanız gereken bir dönem. Sürpriz gelişmelere gebe olduğun bu dönemde evlilik, ilişkiler, ortaklarla ilişkiler konusunda köklü kararlar alabilirsin.

TERAZİ | (23 Eylül – 23 Ekim)

Bu ay insanların, fiziksel görünüşünüzle ilgili fikirlerini daha da önemseyeceksin. Aslan burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması sosyal hayatınızı zenginleştirecek. Hareketli ve keyifli zaman geçireceğin bu dönem arkadaşlarınla derneklere üye olabilir, yardım gönüllüsü olarak bazı çalışmalara da destek verebilirsin.

AKREP | (23 Ekim – 22 Kasım)

11 Ağustos’ta Aslan burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması, kariyer evinde etkili olacak. Önemli etkileri olduğu için bugüne kadar ne ektiysen onu biçeceksin. Terfi, zam, statü değişikliği gibi konular sürpriz bir şekilde gelebilir. Balık burcunda gerçekleşecek dolunay ise etkilerini özel hayatınızda gösterecek gibi duruyor.

YAY | (23 Kasım – 21 Aralık)

Bu ay arkadaşlarınla geçireceğin zamanlar önceliğin olacak. Flört etmeye yatkın olacağın bu dönemde arkadaş ortamında birisiyle tanışabilir veya yakınlaşabilirsin. Aslan burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması seni uluslararası platformda kalıcı, yeni ve sevindirici gelişmelerle yüzleştirecek.

OĞLAK | (22 Aralık – 20 Ocak)

Bu ay sonuçlanmayan davaların bir celsede sonuçlanabilir. Sağlık konusu ise ötelememen gereken önemli bir gündem maddesi. Balık burcunda gerçekleşecek dolunay ile yakın çevrenle ilgili konular gündeme gelebilir. Ansızın valiz hazırlayıp tatile veya iş seyahatlerine çıkmaya hazır ol.

KOVA | (21 Ocak – 19 Şubat)

Bu ay yabancı menşeili anlaşmalar imzalamaya, ortaklıklar veya işler kurmaya hazırlıklı ol. Bekâr olanlar yeni bir ilişkiye adım atarken, ilişkisi olanlar ise evlilik kararı alabilir. Yeni ortaklıklar kurulabileceği gibi var olan mevcut durumda çıtanın yükseldiği, pozitif gelişmelerin yaşandığı harika bir dönem. Bütçenizi yeniden yapılandırabilirsin.

BALIK | (20 Şubat – 20 Mart)

Kendini önemseyerek sağlığını, her türlü konfor alanını masaya yatırıp bunlarla ilgili kararlar alabilirsin. Çevrenin, partnerinin, ailenin duygu ve düşüncelerini daha fazla önemseyeceksin. İlişkilerinde duygusal gerilimlerden uzak durmanda ve mantıklı hareket etmende fayda var.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

Bu ay ilişkilerine anlayış, hoşgörü ve uyum damga vuracak. Bu dönem içerisinde partnerinle romantik seyahatlere çıkabilirsin. Çocuklarınla daha çok zaman geçirmek için plan yapabilir veya iş hayatında ön plana çıkmanıza vesile olacak işlere imza atabilirsin. Ayrıca bastırdığın korkularınla da yüzleşebilirsin.

BOĞA | (21 Nisan – 20 Mayıs)

İş hayatındaki koşulları iyileştirmek için adımlar atabilirsin. 11 Ağustos’ta Aslan burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması ise aile ilişkilerine ışık tutacak. Tutulma etkisiyle ailenle beraber hareket edeceksin. Yeni başlangıçlar yapacağın ve kararlar alacağın bir dönem olabilir. Bu ay bazı arkadaşlıklarını gözden geçirmen mümkün.

İKİZLER | (21 Mayıs – 21 Haziran)

Bu ay aşkı, uyumu, güzelliği sembolize eden Venüs, özel hayatında yeni ve farklı birini sana getirebilir. Bu aşk ayaklarını yerden kesecek. Yakın çevren ve kardeşlerinle daha samimi olup onlarla daha çok zaman geçirebilirsin. Ayrıca ev ve iş yerin arasındaki dengeyi sağlam temellere oturtman gereken bir süreç seni bekliyor.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)

Aile içinde yaşanabilecek olası sorunların üstesinden gelip her krizi bir fırsata dönüştürebilirsin. Aslan burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması sana finansal anlamda ek gelirler sağlayabilir. Ayrıca yabancı kültürler odağında olabilir, yeni eğitimlere başlayabilir, çok uluslu bir firmadan iş teklifi alabilirsin.

