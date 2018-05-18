BU ANTRENMANDAN SONRA BAŞ AĞRISI YAŞIYORSAN..





Ağırlık kaldırdıktan sonra baş ağrısı yaşıyorsan, bunun nedeni haberimizde gizli olabilir!

Zorlamaktan kaynaklanan, şakaklarda zonklama şeklinde gerçekleşen bir baş ağrısı olabilir. Antrenmandan önce üç veya dört bardak su iç, dehidrasyon bedenine zarar verir. Ardından ısın. Bu, başın içinde aniden oluşacak baskıyı azaltabilir. Ağrının geldiğini hissediyor musun? Başından aşağıya soğuk su dök. Bu kafa derisindeki damarları daraltarak baskıyı hafifletmeye yardım edebilir. Eğer yaşadığın, başın arkasından önüne bir bant şeklinde yerleşen ağrı ise gerilim kaynaklı ağrı olabilir. Boyun ve omuzlarda gerginlik yaratacak hareketlerden uzak dur, ağırlığı azalt veya daha az tekrar yap.

Uzman Dr. Paul Christo, John Hopkins Üniversitesi’nden yoğun bakım ve anestezi uzmanı ve SiriusXM radyo programcısı.

