BU AKŞAM NE YİYECEKSİN?

Vereceğimiz üç basit tüyoyla evde kendin için sağlıklı bir yemek hazırlayabilir; karışık tariflerle uğraşmadan hızlıca lezzetli bir akşam yemeği yiyebilirsin.

Tüyo 1 // Derin dondurucunu ve kilerini doldur.

Hafta sonları market alışverişini yaparken uzun süre dayanabilecek kuru gıdalara (makarna veya domates konservesi gibi) ya da buzdolabında uzun süre saklanabilen yiyeceklere (örneğin yumurta, peynir) yönel. Narin olan yeşil yapraklı sebzeleri (roka, marul gibi) sadece tüketeceğinden eminsen al çünkü birkaç gün içinde kullanılmaz hâle gelirler. Onun yerine lahana ve kale gibi daha dayanıklı sebzeleri tercih et. Özellikle kale çok iyi bir seçim çünkü yapraklarını temizleyip buzlu suda 15 dakika bekletince taptaze oluyor. Derin dondurucunu balık filetoları veya tavuk gibi aylarca dayanabilen ve hızlıca çözülebilen proteinlerle doldur. Hatta markete giderken yandaki alışveriş listemizi de yanına al ve kolay pişirme önerilerimize mutlaka göz at.

Tüyo 2 // Plan yapmak için seçeneklerini değerlendir.

Elinin altında neler var? Makarna, yumurta, ekmek? Yenilebilir her şeye değerlendirilebilir gözüyle bak. İtalyanlar taş gibi sertleşmiş ekmekleri bile değerlendirerek ekmek bazlı çorba (ribollita) ve salatalar (panzanella) yapıyorlar. Denemeye değer!

Özellikle yumurta, harikalar yaratan bir gıda: Satın aldıktan sonra buzdolabında üç haftaya kadar dayanır ve neredeyse her şekilde kullanılabilir. Haşlayarak salatalarına ekleyebilir, poşe ederek fırınlanmış sebzelerin üzerine koyabilir, peynirli ve sebzeli omletler pişirebilir, hatta kızarmış ekmeğin üzerine çırpılmış yumurta koyarak yiyebilirsin. Basit ve sade seçimler her zaman için iyidir. Makarna ise başka bir mucize ürün. Aşağıdaki şipşak makarna tarifi, akşam yemeğinin ne kadar da basit olabileceğinin en büyük kanıtı!

Tüyo 3 // Basit bir şekilde pişir.

Fırında, buharda ve tavada pişirmenin temellerini öğrenirsen, mutfakta sırtın yere gelmez. Tekniklere hâkim olduktan sonra, mutfağında ne varsa istediğin yöntemi kullanarak pişirebilirsin.

Nasıl Pişirilir?

Fırında // Genellikle 200-230 derece arası bir ısıda tüm işini görebilirsin. Malzemen ne kadar küçükse o kadar çabuk pişer, bunu unutma! Malzemeleri gerektiği gibi tepsiye veya pişirme kabına yerleştir, biraz zeytinyağı gezdir, tuz ve karabiberle tatlandır ve fırına at. Sonra tek yapman gereken takip etmek: Çoğu sebze dışı kızarmaya başlarsa veya çatala rahatça geliyorsa pişmiş olur. Patates, Brüksel lahanası veya bal kabağı gibi sert sebzeler, orta büyüklükte doğrandığında genelde 25 dakika gibi bir sürede hazır olur. Kuşkonmaz veya tatlı patates gibi daha küçük veya narin sebzeler ise daha kısa sürede pişer. Kırmızı et ve balıklar da genelde iyice kızardığında pişer ama özellikle kümes hayvanlarında içinin çok iyi pişmiş olması hayati önem taşıyor. Bu yüzden pişirmeye son vermeden önce mutlaka bıçak yardımıyla keserek içini kontrol et. Tavuğun içi bembeyaz olmalı ve hiçbir saydamlık kalmamalı.

Buharda // Orta büyüklükte doğranmış sebzeler buharda pişirme sepetinde ortalama 6-10 dakika arasında hazır hâle gelir. Örneğin brokoli yaklaşık altı, bütün bebek patates ise 15-20 dakikada pişer.

Tavada // Tavada pişirme tekniğinin en güzel tarafı, gıdanın dış yüzeyinin nar gibi kızarması. Malzemeleri tavaya almadan önce kâğıt havlu yardımıyla dışındaki fazla nemi al çünkü pişerken fazla su, yiyeceği sünger kıvamına getirebilir. Tuz ve karabiberle tatlandır ve pişirmeden önce tavaya koyduğun zeytinyağının iyice ısınmasını bekle. Malzemeler tavaya atar atmaz cızırdamalı, aksi taktirde yağ yeteri kadar kızmamış demektir. Ancak yağı yakmamaya da özen göster. Tavada pişirdiğin sebzeleri ya da etleri maşayla çevirmek için acele etme: Malzemeler tavada kolayca oynatılabilir hâle geldiyse ve hiç yapışmıyorsa diğer tarafını çevirebilirsin; eğer hâlâ yapışıksa bir-iki dakika daha bekle. Patates gibi dışı kızarsa bile içi çiğ kalabilecek sert gıdaları tavadan almadan önce birkaç dakika kısık-orta ateşte, tavanın üzerini kapakla kapatarak pişirebilirsin. Böylece ısı orta kısmına da işleyerek içinin tam pişmesini sağlar. Yine de pişmeyen ya da tavaya yapışan sebzeler olursa, çok az sıcak su ilave edip, kısık ateşte kapağı kapalı olarak bir süre daha pişir.

Dondurulmuş Balık Hilesi

Dondurulmuş somon filetolar veya karidesler su dolu bir kapta bekletilerek 15 dakikada çözülebilir. Tek yapman gereken, balığı veya karidesleri buzdolabı poşetlerine koymak ve içindeki havayı alarak ağzını kapattıktan sonra suya batırmak.

Evdeki Malzemeyi Değerlendir

Makarna pişirmek, elde kalan malzemeleri değerlendirmek için harika bir fırsattır. Buzdolabının sebze çekmecesinin derinliklerinde kalmış sebzeleri, makarnanın pişmesine birkaç dakika kala tencereye ekleyebilirsin (daha uzun sürede pişenleri makarnayla birlikte ekle). Dilimlenmiş zeytin, peynir, şarküteri ürünleri veya kapari de değerlendirebileceğin malzemeler.

LİMONLU SPAGETTİ

Limon kabuğu rendesi, limon suyu ve zeytinyağını bir kâsede karıştırarak vinegret sos hazırla. Kişi başı iki-üç çorba kaşığı sosa ihtiyacın olacak gibi düşünebilirsin. İçine rendelenmiş Parmesan ekle (kişi başı bir avuç kadar). Makarna suyundan bir fincan ayır, makarnayı süz ve vinegret sosla iyice karıştır. Eğer sos fazla kıvamlıysa makarna suyu yardımıyla dilediğin kadar açabilirsin. Servis ederken üzerine biraz daha limon suyu, karabiber ve peynir ilave et. Hiç denemediysen limonun makarnaya verdiği lezzete inanamayacaksın. Afiyet olsun!

DAHA DA PRATİK OL

Mikrodalga fırınına hak ettiğinden daha fazla değer vererek hayatını kolaylaştırabilirsin.

“Poşe” Yumurta // Isıya dayanıklı bir bardağın içine yumurta kır, üzerini geçecek kadar su koy ve tuzla tatlandır. 60-90 saniye arası, yumurta istediğin kıvamı alana kadar pişir.

“Fırında” Patates // Çatal yardımıyla patatesin her yerini del, mikrodalga fırının içine yerleştir ve içi yumuşayana kadar, 10 dakika civarı pişir.

“Fırında” Somon // Balığı ısıya dayanıklı bir tabağa al ve baharatlarla tatlandır. Üzerini pişirme kâğıdıyla ört (balığa değdirmemeye çalış) ve mikrodalga fırını 3 dakikaya ayarla. Dilediğin kıvamı elde etmek için süreyi arttırabilirsin.