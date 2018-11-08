“BRAND WEEK GASTRO”DA EN ÇOK NELER KONUŞULDU?





Brand Week Istanbul kapsamında “Eat Brand Love” mottosuyla gastronomi dünyasını ağırlayan Brand Week Gastro, büyük bir heyecanla başladı.

Brand Week Gastro‘nun ilk günü hayli yoğun bir ilgi gördü. 7 farklı panelde 12 konuşmacının yer aldığı ilk güne gıdada sürdürülebilir fikirler konusu damgasını vurdu.

Dünya kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğine dikkat çekilen konuşmalarda, beslenme kaynaklarımızın her geçen gün biraz daha yok olduğunun ve beslenmeden israfa her alanda tüketicilerin farkındalık kazanması gerektiğinin altı çizildi. İlk günün en göze çarpan detaylarını senle paylaşıyoruz:

İtalya’dan Balzamik Sirke panelinin konuşmacısı Andrea Bezzechi, Avrupa’da en çok ithal edilen gıda ürünü olan Balzamik Sirke’nin başarı öyküsünü anlattı.

İstanbul’dan Ayvalık’a Bir Şefin Öyküsü panelinde ise, Şef Şemsa Denizsel şehirde markalaşan bir şefin yerele uzanan öyküsü aktardı. Panelin ardından Denizsel, katılımcılara Ayvalık lezzetlerini tanıttı.

Brand Week Gastro’nun en ilgi gören panellerinden biri İstanbul Yiyecek İçecek Grubu Ortağı Şef’i Mehmet Gürs’ün konuşması oldu. Gürs ve Handan Abdurrahmanoğlu, ‘’Ruhun Doysun’’ projesi ile atık yönetiminin ve bilinçli beslenmenin önemini anlattı.

İyi Beslen, Kendine İyi Bak panelinde konuşan Berrin Yiğit, doğru ve sürdürülebilir beslenmenin, dünya ekolojisine, insan sağlığına katkısını anlatırken dünya kaynaklarının ve gıdanın israfına dikkat çekti.

Dünyayı Yaşatmak için Böcek Proteini mi Vegan Olmak mı? Sürdürülebilir Beslenmeyi Başlat panelinde İyi Yaşam ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak; hava, toprak ve suyu korumak yaşamsal bir ihtiyaçtır dedi ve sürdürülebilir beslenme için yapılması gerekenleri anlattı. Bunun için en önemli ve gerekli şeyin, sadece hayvansal beslenmenin önüne geçerek tahıl ve sebze ağırlıklı beslenmek olduğunu vurguladı.

Fotoğrafın Tat Algısındaki Yeri – Sosyal Medyalaşan İnsanın Tat Algısı panelinde ise, Yemek Fotoğrafçısı Mehmet Ateş, Instagrammer Kenan Yıldırım ve Dude Table Kurucusu Funda İnansal tarafından fotoğrafın gıda deneyimi ve satın almada etkileri tartışıldı.

Gıda Üretiminde Sürdürülebilir Fikirler panelinde, Fazla Gıda CEO’su Olcay Silahlı, Ek Biç Ye İç ve Collectorspace Kurucu Direktörü Haro Cümbüşyan ve İksir Resort Town Co-founder Ece Aydın tarafından gıdada sürdürülebilir fikirler çerçevesinde; “Şehirde tarım nasıl olur? “, “Akuaponik sistem nedir?”, “Dikey bahçeler ile şehirde tarım nasıl yapılır?”, ” Hidroponik sistem nedir?” konularına cevaplar arandı.

Panellerden sonra cheesecake tadımı ve workshop’lar gibi keyifli etkinlikler düzendi.

Brand Week Gastro’nun ikinci günü 8 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek ve sahne yine heyecan verici konu, konuk ve tatlarla buluşacak.

