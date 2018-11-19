BRAND & SPORT SUMMIT BU SENE 12 ARALIK ZORLU PSM’DE!





Markaların spora olan ilgisini arttırmak ve gözlerin spor sektörüne çevrilmesini sağlamak amacı ile bu yıl ikincisi gerçekleştirecek Brand&Sport Summit 2018’de, markalar dünyası ve spor endüstrisi arasındaki ilişkiyi ve ortak çalışmalarını, dünyanın ve ülkemizin en önemli profesyonelleri bu sene 12 Aralık 2018 tarihinde Zorlu PSM ana sahnesinde anlatacak.

12 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek bu tüm günlük etkinlikte, dünya spor endüstirisinin önemli aktörleri; LaLiga Uluslararası İş Geliştirme Direktörü’nden , Dugout Başkanı’na, Google Global Biletleme ve Canlı Etkinlikler Müdürü’nden, Nielsen Sports Global Yöneticisi’ne, Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Genel Müdürü Taygun Bayer’den, Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici’ye, Beşiktaş Jimnastik Kulübü CMO’ su Umut Kutlu’ dan, P&G Kafkaslar ve Türkiye Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu’na, FC Barcelona Dijital Direktörü’den, Octagon Başkan Yardımcısı Dennis Trautwein ve Eczacıbaşı Holding Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı’na kadar markalar ve spor ilişkisini temsil eden onlarca önemli isim reklamcıların, spor kulübü yöneticilerinin, federasyon çalışanlarının medya satın alma ajanslarının, PR şirketlerinin ve marka sorumlularının bulunduğu bir ortamda deneyimlerini paylaşacak.

Markalar dünyası ve spor sektörünü bir araya getirmek, birbirleriyle bilgi alışverişi yaparak sporun sağlamış olduğu büyük iletişim fırsatlarını görmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen etkinlik yeni senesinde pek çok yenilikle marka ve spor dünyasından konuklarını ağırlayacak.

Etkinlik biletlerinin satışı Mobilet üzerinden devam ediyor.

