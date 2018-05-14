BOZCAADA’NIN KEYFİ KOŞARAK ÇIKAR!





Bozcaada’nın huzur veren doğasıyla iç içe koşulan, her yıl binlerce kişilik katılımla festival havasında gerçekleşen New Balance Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K Koşusu, Türkiye´nin dört bir yanından gelen amatör ve profesyonel sporcuların yarışına sahne oldu. WH Genel Yayın Yönetmeni Sibel Yeşilçay ve Görsel Yönetmeni Emine Konuk Önbaş da oradaydı.

Ada kültürü ve doğal güzelliklerini bir arada sunan, Bozcaada’nın muhteşem atmosferinde gerçekleşen koşuda, Yarı Maraton 21K ve 10K olmak üzere iki parkur koşuldu. Toplu ısınma hareketleri ardından saat 10.30’da verilen start ile yarı maraton koşusu, 11.00’de verilen start ile de 10K koşusu başladı. Bozcaada Cumhuriyet Meydanı´nda başlayan koşu aynı meydanda sona erdi.

21K Yarı Maratonu, erkekler kategorisinde genel klasman birincisi 1:12:50 derecesi ile Üzeyir Söylemez olurken, ikinci Kefyalew Deja Burise koşuyu 1:14:52 sürede tamamladı. Üçüncülüğü ise 1:15:41 sürede tamamlayan Hasan Turgut elde etti.

Yarı Maraton kadınlar kategorisinde ise genel klasmanda 1:32:23 ile Duygu Turgut Boyan birinciliği, 1:35:23 ile Büşra Gelmez ikinciliği ve 1:37:17 derece ile Halime Karakoyun üçüncülüğü kazandı.

Erkekler 10 kilometre koşusu genel klasman birincisi Argachew Assefa, koşuyu 0:33:50 derece ile tamamlarken, 2. Yüksel Gültekin 0:34:59, 3. Kudret Arabacı ise 0:35:23 derecede tamamladı. Kadınlar 10 kilometrede genel klasmanda Nursel Karataş, 0:39:34 ile birinci, 0:40:03 ile Dilan Atak ikinci, 0:44:46 ile Benhür Öncel’ de 3. oldu. Kazanan sporcular ödüllerini yarışma sonrası düzenlenen törenle aldılar.

7’den 77’ye herkes Bozcaada’da Buluştu

Heyecan ve coşkunun bir arada yaşandığı, zorlu olduğu kadar eğlenceli geçen yarışta bu sene 5. kez koşulan “Minikler Koşusu” 4-8 yaş arası minik sporcuların koşusuna da sahne oldu. New Balance Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K koşusunun yaşlı katılımcısı 79 yaşındaki Makbule Karabıyık oldu.

Parkuru tamamlayan sporcular Bozcaada Meydanı’nda kurulan stant ve etkinlik alanlarında enfes ada lezzetlerini tatma olanağı da elde ettiler.

