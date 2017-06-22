BOZCAADA CAZ FESTİVALİ’NE DOĞRU…





Bu yıl ilki düzenlenen, ancak bundan sonraki yıllarda gelenekselleşerek uzun soluklu bir festival olma yolunda ilerleyecek yepyeni bir festival ile tanışıyoruz: Bozcaada Caz Festivali.

Denizin, rüzgarın ve ormanın sesleri Pavli Bozcaada’da iyi müzikle bir araya geliyor. Pavli Çamlığı’nda yaşayan ve nadiren ağaçların arasında beliren caz sakinleri 28 – 29 – 30 Temmuz’da Bozcaada’yı ilk Caz Festivali ile tanıştıracak.

Bozcaada’nın kendine has doğasının da eşlik ettiği Bozcaada Caz Festivali, bugüne kadar ülkemizde gerçekleşen bir çok caz festivalinden farklı olarak ilk defa açıkhava tipi müzik festivali konseptini caz müziği ile buluşturuyor. Festivalde; ikisi canlı biri lounge alanı olmak üzere üç ayrı müzik alanı bulunacak.

Farklı jenerasyonlardan müzisyenleri dinleyiciyle buluşturacak olan Bozcaada Caz Festivali, funk, pop, etnik, balkan, fusion ve özgür caz gibi türleri içeren geniş bir programa sahip. Kabak & Lin, allaturca music ve Pavli Bozcaada işbirliği ile düzenlenecek festival 28 – 29 – 30 Temmuz tarihlerinde Pavli Bozcaada’da gerçekleşecek.

Önder Focan & Şallıel Bros. ‘Funkbook’, Jülide Özçelik, Çağrı Sertel, Elif Çağlar 4tet, Ediz Hafızoğlu “Nazdrave” feat.Ülkü Aybala Sunat , MadenÖktemErsönmez, Lara Di Lara, Selen Gülün Trio, Nilüfer Verdi’ Latin Brazil Ensemble’, Şenova Ülker Quartet feat. Meltem Ege, Suzin Akalan, Lycian Herbs feat. Korhan Futacı, Ediz Hafızoğlu, Çağlayan Yıldız, Cenk Erdoğan, Holler my Dear, Songs From a Breeze ve Sebastian Studnitzky festivalde sahne alacak olan isimler.

