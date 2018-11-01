BOYUN FITIĞI OLANLAR NASIL EGZERSİZ YAPMALI?





Saatlerce bilgisayar karşısında çalışmak ve hareketsizlik sonucu ortaya çıkabilen boyun fıtığı, yaşam kalitesini etkiliyor. Peki boyun fıtığın varsa, egzersiz yaparken nelere dikkat etmen gerekiyor?

İyileşme aşamasında ilk üç-dört ay boyunca, kollarla yapılan yorucu hareketlerden uzak durulmalı. Yukarı çekme-aşağı çekme, göğüs bölgesi itme ve çekme hareketleri, bar dipsler ve plakalarla yapılan hareketler ya da şınav gibi boynunu zorlayabilecek her türlü hareketten kaçınmalısın. Uyguladığın antrenman sisteminin, fizik tedavi uzmanın ya da egzersiz eğitmenin tarafından durumuna uygun şekilde adapte edilmesi, sağlıklı bir iyileşme sürecine katkı sağlayacaktır.

Kemal Uysal, Five Element / Kemal Uysal Akademi Kurucusu, Profesyonel Koç, Atlet Koçu ve Sağlıklı Yaşam Danışmanı

