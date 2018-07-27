BOYUN AĞRISI KABUSUN OLMASIN DİYE…





Boyun ağrıları günlük yaşamda en sık karşılaşılan sorunların başında geliyor. Azaltmak için bu tavsiyelere kulak vermende fayda var.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Göçmen, boyun ağrısı çekenler için şunları söylüyor:

* Çalışırken boynun doğal pozisyonunun bozulmamasına dikkat edilmeli. Bilgisayar kullanırken ekranın göz hizasında, baş- boyun dik ve gövdeyle aynı hizada olmalı. Monitör ile göz arası mesafe ise yaklaşık 50-65 cm olmalı.

* Klima, rüzgâr gibi boynuna doğrudan hava akımlarını engelle. Özellikle soğuk havalarda boynu koruyucu kıyafetler tercih edilmeli. Terledikten sonra yine boyun mutlaka korunmalı.

* Uzun süre aynı pozisyonda kalmamaya özen gösterilmeli. Yarım saatte bir pozisyon değiştirip, saat başı 5-10 dakika mola verilebilir. Bu sürede boyun ve ofis egzersizleri yapılmalı.

* Sık telefon görüşmesi yapılıyorsa, kulaklık biçimindeki telefon ahizeleri tercih edilmeli.

* Kullanılan yastık, boyun boşluğunu desteklemeli. Çok yüksek veya alçak yastık kullanmamaya dikkat edilmeli. Özel ortopedik boyun yastığı kullanmak kişinin seçimine kalmış bir şey ve eğer fayda gördüğüne inanılıyorsa kullanılabilir. Yolculuklarda boynu destekleyen özel yastıklar kullanmaya da özen gösterilmeli.

* Boyun bölgesine yönelik verilmiş egzersizler her gün yapılmaya dikkat edilmeli.

