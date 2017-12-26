BOYNUNU GENÇLEŞTİRME ZAMANI





Cilt bakımında sadece yüzüne özen gösterenlerdensen, boynunun yüzünden daha yaşlı görünme ihtimali gün geçtikçe artıyor demektir. Bu hataya düşmeden, bir zürafanınki kadar pürüzsüz, uzun ve muhteşem bir boyna sahip olmanın sırlarını öğren. (yoksa kuğu mu deseydik?)

Haydi, 33 yaşında olduğunu ve yüzüne yıllar boyu katmanlarca retinol ve güneş koruyucu sürdüğünü varsayalım. Çenenin üstü muhtemelen 26 yaşında gösteriyor. Aşağısı ise 45. Nasıl mı? Boynunu cilt bakım rutinine dâhil etmeyip ona ihtiyacı olan özeni göstermemen, maalesef bariz bir yaş zıtlığı yaratıyor. New Yorklu Dermatoloji Uzmanı Francesca Fusco, “Yüzün, boynun ve dekolten bir bütündür” diyor ve ekliyor; “Yani genç görünmen için doku ve tonlarının aynı olması gerekir.”

Yüz için üretilen yaşlanma karşıtı ürünler popüler olmasına rağmen, boyun genellikle görmezden geliniyor. Beverly Hills’ten Dermatoloji Uzmanı Harold Lancer, “Boyundaki epidermis hassastır; kolayca yaralanır ve derinin altında sadece ince bir yağ katmanı vardır” diyor. Boyun, daha az yağ bezine sahip olması nedeniyle neme aşırı ihtiyaç duyuyor. Ayrıca, sürekli telefonuna bakmak için boynunu öne eğmen yüzünden oluşan inatçı çizgileri ifade eden “Tech Neck” (Teknolojik Boyun) sorunu var. Bu maalesef çok yaygın bir problem ve çözümü için henüz bir mobil uygulama üretilmedi. Fakat teknolojinin faydaları da yok değil. Modern zamanların güzelliğine katkı sağlayan iyi tarafları; etkili kremlerden ameliyatsız klinik müdahalelere uzanan çeşitli tedavi yöntemlerini içeriyor.

Bu teknolojinin ışığında biz, Fusco’nun da yardımıyla üç farklı boyun vakasını inceledik ve her birine özel olarak uyguladığımız iki aylık (sonucun görülmeye başlanacağı süre) tedavinin etkilerini, öncesi ve sonrası olmak üzere karşılaştırdık. Sen de kendin için uygulayacağın bakım rutinini oluştururken bu örneklerden faydalanabilirsin.

EŞİTSİZ RENK TONU VE PÜRÜZLER

Melanie, 29

Melanie, ergenlik yıllarında yaşadığı akne problemini çözmek için yüzüne titizlikle bakım yaparken, boynunu her zaman ihmal ettiğini itiraf ediyor: “Bundan önce, boynuma da nemlendirici sürmek aklıma bile gelmezdi.” Bu ilgisizliğin etkilerini göstermesi pek zaman almamış. Fusco, yağlı bir cildin varsa ve geçmişte güneş hasarına maruz kaldıysan, bu durumun eşit olmayan bir renk tonu, geniş gözenekler ve pürüzlü görünümün oluşmasına sebep olacağını söylüyor.

Tedavi

KLİNİKTE

* PhFormula M.E.L.A (ev kiti ile birlikte 1.750 TL; phformulaturkey.com). Mandelik, salisilik, laktobionik ve fitik asit karışımları cildin yavaşça soyulmasına ve pigment oluşumunun düzenlenmesine yardımcı oluyor. Hiperpigmentasyon etkilerini dikkat çekici biçimde hafifletirken, cilt yüzeyinde tahrişe neden olmadan kusursuz bir parlaklaştırıcı etki sağlıyor.

* Bir mikrodermabrazyon seansı (tek seans 300-500 TL arası). Fusco, peelingden üç hafta sonra, bu yeniden yapılandıran, yumuşatıcı tedaviyle etkilerin artacağını söylüyor.

EVDE

SABAH Darphin Melaperfects SPF 20 (220 TL; yetkili eczanelerde). İçeriğindeki antioksidan ve trametes mantar ekstresiyle koyu leke oluşumuna sebep olan UVA ve UVB ışınlarına karşı cildi koruyor ve leke oluşumunu azaltıyor.

AKŞAM PhFormula M.E.L.A RESURFACING KIT (phformulaturkey.com) Klinikte uygulanan PhFormula M.E.L.A hiperpigmentasyon tedavisinin ev kitini (EXFO Cleanser, Mela Active Formula, Mela Recovery, UV Protect, Post Resurfacing Krem) tedavi akabindeki 15 gün boyunca kullan.

Lancôme Visionnaire Advanced Skin Corrector Cream (290 TL; tekinacar.com.tr). Cildin daha pürüzsüz hissedilmesini sağlayan elastik polimerler içeriyor. Ayrıca hyalüronik asit ve gliserin ile kaybedilen nemin (yoğun bir peeling rutini boyundaki derinin kavrulmasına neden olabilir) geri kazanılmasına yardımcı oluyor.

Sonuç

Melanie, “Mikrodermabrazyon biraz cildimin aşınmasına, peeling de kızarmasına sebep olsa da, bunlar ertesi gün geçti. Tedavi sonunda boynum daha pürüzsüz oldu” diyor. Fusco, eğer ürünlerini kullanmaya devam ederse evde de profesyonel sonuçları korumaya devam edeceğini söylüyor.

KIRIŞIKLIKLAR

Tracy, 38

WH Amerika’nın editörlerinden olan Tracy, boynundaki mutsuz kırışıklıkları geçen sene çekilen bir aile fotoğrafını incelerken fark etmiş. “Fotoğrafta çocuklarımın yanında kendi kırışıklıklarımı fark ettiğimde gözlerimi o çizgilerden alamadım. O andan beri kendimi, boyununda derin çizgileri olan annem gibi görünmeye mahkûmmuşum gibi hissediyorum!” diyor. Tracy, yüzüne sürdüğü SPF15 (fotoğraftan sonra 30’a çıkarmış) güneş kremini boyun bölgesine nadiren uygulamış.

YENİ DOLGU

Yeni bir dolgu türü olan Aline HA, diş ipi kadar ince hyalüronik asit ipliklerinden oluşuyor. Enjekte edildiğinde, iplikler deri tarafından emilip kırışıklıkların içini dolduruyor. Aline HA şu an sadece Avrupa’da uygulanıyor; yakında Türkiye’ye gelmesi ümidiyle!

Tedavi

KLİNİKTE

İki Fraxel 1550 seansı (tek seans 500-700 TL). Bu fraksiyonel lazer tedavisi, kolajen üretimini uyarıyor. Uygulamayı üç hafta arayla yapan Fusco, “Derine inerek kırışıklıklarla mücadele ediyor ve iyileşme süresi yok; işlemi yaptıranlar ertesi gün işe geri dönebiliyor” diyor. İlk seanstan sonra, üç ay içinde maksimuma ulaşan kolajen artışıyla birlikte yüzde 20 oranında iyileşme gözlemleyeceksin.

EVDE

SABAH Skincode Exclusive Cellular SPF 15 Hücresel Boyun Kremi (199 TL; dermokozmetik.com). İçeriğindeki peptitlerle kolajen üretimini arttırarak cildi sıkılaştırıyor. A Vitaminiyle de hücrelerin nem içeriğini tekrar aktifleştiriyor ve cilt tonunun düzenlenmesine yardımcı oluyor. Ayrıca SPF 15 ile güneş koruması sağlıyor.

AKŞAM Retinol Anti Wrinkle Facial Serum (80,10 TL; dermobakim.com). İçeriğindeki retinol ve A Vitamini ile cildin alt katmanlarına kadar emilerek yaşlanma belirtileri ve kırışıklıklarla savaşıyor. Akşamları temiz cildine uygulaman yeterli.

Dr Babor AHA Peeling Kit (707 TL; yetkili eczanelerde). Kırışıklık ve inci çizgileri açıcı, aydınlatıcı, cilt yenileyici üç asit bileşenli bu AHA kitini, üç haftalık periyotta haftada iki gün kullan.

Sonuç

Tracy, Fraxel’in biraz “rahatsız” hissettirdiğini söylüyor ancak sonuçlarına değmiş: “Boynumdaki kırışıklıkların oldukça düzeldiğini görebiliyorum.” Tracy’nin bu sonucu gördükten sonra bir seans daha Fraxel yaptırmak için daha cesur olacağına hiç şüphe yok!

SARKMA

Cheryl, 43

Cheryl, cildi çok ince olduğu ve yıllarca güneşe maruz kaldığı için kolajen üretiminin düşmesiyle birlikte boyun bölgesinde sarkma fark etmiş. “İki yıl önce fotoğraflarda boynumun ne kadar sarkık olduğunu fark ettikten sonra, günlük olarak yaşlanma karşıtı krem ve serumlar kullanmaya başladım” diyor. Cheryl, SPF 50 içeren bir güneş kremine ek olarak, (1) Prevage Anti-Aging Neck & Décolleté Firm & Repair Cream (retinol ve aminoasitler içeriyor; 436 TL, sevil.com.tr) ve (2) Prevage Anti-Aging Daily Serum (kolajen koruyan antioksidanlar içeriyor; 797 TL, sevil.com.tr) kullanıyor. Bu topikal ürünler son derece uygun olsa da, yaşı ve gördüğü çevresel hasarlar gereği biraz daha fazla yardıma ihtiyacı var.

KLİNİKTE

Bir Ultherapy seansı (tek seans 1.000 TL). Fusco, kullanılan ürünlerin yeterli olmadığı noktada, mevcut kolajenleri kuvvetlendiren ve sorunlu bölgede daha çok kolajen üretimi sağlayan, invaziv olmayan bu ultrason tedavisini öneriyor. Yine de yirmili yaşlardaki diri boynunun geri gelmesini bekleme. Fusco, “Ultherapy, takvimi beş yıl geriye alır; bu da iyi bir sonuç sayılır” diyor.

EVDE

SABAH Caudalie Soleil Divin Anti-Aging SPF 50 (80 TL; yetkili eczanelerde). Cildin başta UVA ve UVB ışınları olmak üzere çevresel faktörlerden korunmasına yardımcı oluyor.

SABAH VE AKŞAM Fusco’nun da onayıyla, Cheryl kullanmakta olduğu Prevage krem ve serumuna devam edecek.

SONUÇ

Bir günlük hafif bir ağrıyı saymazsak, Cheryl bu tedavinin hemen ardından boynunun daha sıkı hâle geldiğini, üç hafta içinde de sarkmaların hafiflediğini hissetti. Sonuçları korumak ve devam ettirmek için, iki yıl sonra bir uygulama daha yaptırabilir.

DOĞRU ÜRÜNLERİ SEÇ

Boynundaki problemin üstesinden gelmek için, eczanelerde bulabileceğin bir ürün tavsiyesi mi istiyorsun? Aşağıda göreceksin. Ürünün etkisini arttırmak için doğru bir şekilde uygulaman çok önemli. Parmak uçlarının iç tarafına alacağın bilye büyüklüğünde kremi köprücük kemiğinden çenene doğru uygula ve sarkmayı önlemek için yukarı ve sağa-sola doğru hareketlerle yedir. Kalan ürünü dekolte bölgene yay.

DÜZENSİZ PİGMENTASYON İÇİN

SkinCeuticals Pigment Regulator (246,40 TL; eczanelerde). Hiperpigmentasyon (cilt lekeleri) için etkili olan bu ürün, lekeleri azaltıp cildi aydınlatıyor ve cilt tonunu düzgünleştiriyor. İçeriğindeki bileşenlerle melanin üretimini dengeliyor ve renk bozukluklarını önlemeye yardımcı oluyor.

KIRIŞIKLIKLAR İÇİN

La Roche Posay Redermic R, (115 TL; yetkili eczanelerde). Saf retinol ve Progressive Release retinol (LP) içeren özel yapısı sayesinde günlük optimal dozda retinolü cilde derece derece ulaştırıyor. Böylece yaşlanma karşıtı etkinlik sağlarken cildin hassasiyetini de koruyor. Cilt yüzeyi pürüzsüzleşirken erken yaşlanma belirtisi olan lekeler azalıyor, cilt tonu ve yapısı dengeleniyor.

SARKMA İÇİN

Dr. Murad Rejuvenating Lift for Neck and Décolleté (250 TL;eczanelerde), doğal meyve ekstreleri, fitoöstrojenler ve kolajen üretimini hızlandıran kompleksiyle, cildi sıkılaştırıyor ve elastikiyetini artırıyor.

TÜM BU PROBLEMLER İÇİN

OHT Peptide 3 Firming Regenerating Cream (299 TL; narecza.com) Dış etkenlerin verdiği zararla oluşan ince çizgileri ve hafif kırışıklıkları gidermeyi hedefliyor. Formülündeki diptasyum glisirizinat hassas ciltlerin tedavisine yardımcı olurken; tetrazekildesil askorbat, ciltteki ton farklılıklarının düzeltilmesini ve kolajen sentezinin artmasını sağlıyor.

