BOŞANDIM, PEKİ YA SONRA?







Boşanma sonrası hayatına devam etmeye hazır mısın? Peki yeniden evlenmeye? Yeniden evlenmeyi şiddetle tavsiye eden Evlilik Danışmanı Edward M. Tauber ve Jim Smoke, Boşanma Sonrası Doğru Kişiyi Bulmak isimli kitaplarında boşanmış kişilere daha birçok tavsiye veriyor.

Evlilik Danışmanı Edward M. Tauber ve Jim Smoke, boşanmayı önleme alanında 35 yılı aşkın mesleki tecrübe, kişisel deneyim, boşananlar arasında gerçekleştirilen kapsamlı anket sonuçları ve istatistikleri derleyerek Boşanma Sonrası Doğru Kişiyi Bulmak isimli kitabı yazdılar. Tara Kitap etiketiyle raflarda yerini alan kitaba “Boşanma sonrası hayatınıza devam etmeye hazır mısınız?” diyerek başlayan Tauber ve Smoke, “Bazıları boşandıktan sonra tekrar denemeye cesaret edemez ve tek başına aldığı kararlara güvenebilecek durumda değildir. Diğerleri ise bunun aksine birini bulmayı bir yarışa çevirerek, karşılarına çıkan ilk eli yüzü düzgün adayla flört etmeye başlar” diyor. Boşanan kişilerin yüzde 80’inin yeniden evlendiğini söyleyen danışmanlar, “Bekâr kalan yüzde 20 içinse yalnız olmak bir tercih” diyor. Kitapta nikâh masasına yeniden oturmaya hazır olup olmadığınızı anlayacağınız bilgiler veren danışmanlar, sizi yeniden evlenmeye götürecek yanlış nedenler hakkında da aydınlatıyor.

YALNIZ DEĞİLSİN

35 yıl boyunca hatırı sayılır sayıda boşanmış insanla konuşan danışmanlar, büyük çoğunluğun boşanma ve yeniden evlenme konularında kafalarının oldukça karışık olduğunu söylüyorlar. Boşanma sürecinde olanlar genellikle kendilerini yalnız hissediyor ve kimsenin durumunun kendilerininkine benzemediğini düşünüyorlar.

Flört etmek ya da evlenmek için birini bulma şanslarının gerçekten az olduğuna inanıyorlar. Bu yüzden deneme girişiminde bile bulunmak istemiyorlar. Uzmanlar, “Yanlış inanışlar sizi, kararınızı veya davranışınızı değiştirecek gerçekleri yok saymaya itebilir. Bilgi güçtür. Bu nedenle cahil insanların ortalığa yaydığı hikayelere inanıp aklınızı bulandırmayın” diyor ve boşanmış kişilerin neden yeniden evlenmeleri gerektiklerini şöyle anlatıyorlar.

NEDEN YENİDEN EVLENMELİSİN?

İnsanlar neden yeniden evlenme motivasyonuna sahiptir? Bu durum umudun deneyime galip gelmesi olarak açıklanabilir mi? İstatistik veriler yeniden evlenenlerin, evlenmeyenlere göre önemli avantajlara sahip olduğunu gösteriyor.

Evlenmeyen kadın ve erkeklerle karşılaştırıldıklarında evlenen insanlar daha uzun süre yaşıyor, riskli davranışları daha az sergiliyor, daha fazla seks yapıyor, seks hayatlarından daha memnun bir hayat sürüyor, daha fazla tasarruf yapıyor ve daha yüksek gelir elde ediyor. Aksine boşanmış insanlar psikolojik dengesini korumakta zorlanıyor, yüksek erken ölüm riskine sahip oluyor, sosyal izolasyon yaşıyor, daha fazla depresyona giriyor ve alkol kullanımı artıyor. Seks hayatından daha az tatmin duyuyor, hayatlarında daha fazla olumsuz olay deneyimliyor ve daha yüksek düzeyde mutsuzluk ve kendini kabul edememe sorunlarıyla uğraşıyorlar. Tüm bunlar istatistiki veriler ve elbette tüm insanlar için geçerli değiller. Birçok evli insan kötü bir hayat sürerken birçok boşanmış insan da hayatın tadını çıkarıyordur. Bununla birlikte bu istatistikler birçok insanın inandığı bulguları destekler: Hazır olduğunda, doğru insanla ve doğru koşullar altında evlendiğinde uzun ve mutlu bir hayata sahip olma olasılığın artacaktır.

SAĞLIKLI BİR İKİNCİ EVLİLİK İÇİN UNUTULMAMASI GEREKEN NOKTALAR

– Boşanma tohumları genellikle insanların evlenme ve yeniden evlenme nedenlerinde yeşerir.

– İnsanlar kötü seçimler yaptıklarında kötü sonuçlarla karşı karşıya kalırlar.

– Yanlış nedenlerle yeniden evlendiğinde evliliğinin ‘Başlamadan Bitmiş’ olma ihtimalini artırırsın.

– Müstakbel eşinle yanlış nedenlerle evlenmek istemediğinden emin ol. Sağlıklı bir evliliği yürütmek için iki sağlıklı insan gerekir.

– Sıkıntılarını henüz aşamamış bir insanı seçtiğinizde onun sıkıntılarını devralırsın.

– Biyolojinin mantığa galip gelmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Derin ve yoğun bir sevgi hissettiğinizde doğru düşünmek çok zorlaşır.

– Yeniden evlenme ihtiyacı hissediyorsan, evlenme. Önce seni mutsuzluğundan çekip çıkaracak ve sorunlarını çözecek bir kurtarıcı aramadığından emin ol.

– Kriz yaşayan iki insan sorunları çözmekte birbirlerine yardımcı olabilirler mi? Evlilikle iki yarım, bir tam etmez. İki eksik insanın bir araya gelmesi onları bir bütün yapmaz.

– İhtiyaç duyduğun için değil, istediğin için yeniden evlen.

– Kimseye bir şey ispatlamak için yeniden evlenme.

– ‘Eksik ebeveyn’, ‘boşalmış banka hesabı’, ‘yalnız kalmaktan ve birisiyle çıkmaktan korkma’ gibi sorunları çözmek için yeniden evlenme.

– Kafanda ‘evlilik zamanıdır’ çanları çalarsa bu uyarıyı görmezden gel.

– Sürekli olarak birileriyle çıkma veya bunu bir görev edinme iyileşme sürecinde yanlış bir yönde ilerlediğinin göstergesidir.

– Kendini mutlu etmek senin sorumluluğundur.

– Aşk gözünü kör ettiğinde, hiçbir şey göremezsin.

– Sonraki eşini sen seç. Seçilen taraf olmakla yetinme.

– Kendini kurban gibi hissetmeyi seçersen evliliğine gerçekte ne olduğunu asla öğrenemezsin.

– Bir açık kalp ameliyatından sonra iyileşmeyi aceleye getiremeyeceğin gibi bir kırık kalbin iyileşmesini de aceleye getiremezsin.

– Nefret, öfke, kırgınlık ve bağışlamama gibi seçimlerin sana zarar verir.

– Başka birinin sorumluluğunu üstlenmeye hazır değilsen kendini iyileştirmeye odaklan.

– Evliliğin başarılı olmasının koşulu, her iki tarafın almaktan çok vermeye hazır olmasıdır.

