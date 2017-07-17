BOŞ MİDEYLE SU İÇ, SENDEKİ MUCİZEYİ GÖR!





Japon kadınları ince, sağlıklı ve düzgün fizikleriyle bilinir. Her ne kadar genetik yapı bu işte büyük rol oynasa da, birçok kişi, Japon kadınlarının bu sağlıklı görünümlerini bir sabah ritüeline borçlu olduğunu düşünüyor.

Neredeyse bütün Japon kadınları sabah uyandıklarında ilk iş olarak aç karnına su içerler.

Boş Mideye Su İçtiğinizde Olacak 8 Muhteşem Değişim

Bu ritüel Japon kültürünün köklerine dayansa da, suyun birçok vücut rahatsızlığını tedavi ettiği bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Örneğin, Amerika ve Avrupa’da yaygın bir şekilde görülen obezite ve şeker hastalığı oranı Japonlarda çok düşüktür. Hepimizin, Japonların sağlıklı yaşam alışkanlıklarından öğrenmesi gereken birşeyler var!

Su içmek neden bu kadar önemli?

Vücudumuzun %70’i sudur, onun düzenli şekilde çalışmasını devam ettirebilmek için bizim bu suyu hep taze ve olması gereken seviyede tutmamız gerekir. Vücudu ihtiyaç duyduğu su seviyesinde tutamadığımız zaman bu bize kısa ve uzun vadede sağlık sorunları olarak geri dönebilir.

Uzun süre susuz kalırsanız kuruma, migren, romatoid artrit, hiper tansiyon, hemoroid, obezite, meme kanseri, tüberküloz, böbrek taşı gibi sorunlarla karşılaşmanız mümkün.

Sabah kalktığınızda su içerek vücudunuzun bu sorunlardan uzak kalmasına yardımcı olabilirsiniz.

Su ile tedavi nasıl yapılır?

Su tedavisinin vücut bozukluklarına, menstrüel bozukluklara ve gözle ilgili rahatsızlıklara iyi geldiği kanıtlanmıştır. Bu yöntem aynı zamanda gün boyu canlı hissetmenize de yardımcı olacaktır.

– Sabah kalktığınızda dişlerinizi fırçalamadan önce boş mideye dört defa 160 ml su için. (1 bardak su 240 ml’dir. Bu durumda 160 ml 2/3 su bardağına denk gelir).

– Ardından 45 dakika hiçbir şey yemeyin.

– Yemekten en az 30 dakika önce su için ancak kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğini takip eden 2 saat içerisinde su içmeyin.

– Eğer kalktığınızda boş mideye 4 bardak su içemiyorsanız ilk önce bir bardak veya midenizin kabul ettiği miktar ile başlayın. Zamanla içtiğiniz su miktarını arttırarak istenilen seviye olan 640 ml’ye ulaşabilirsiniz.

Sonuçları ne zaman alabilirim?

– Diyabet ve yüksek kan basıncı hastaları: 30 gün sonra

– Gastrit ve kabızlık hastaları: 10 gün sonra

– Tüberküloz hastaları : 90 gün sonra

Boş mideye su içmenin en büyük artıları

1. Vücuttan toksinleri atmaya yardım eder

Su içtiğinizde bağırsaklarınız harekete geçer. Gece uyurken vücudunuz kendini tamir eder ve toksinleri atar. Sabah boş mideye su içmek sifon etkisi yaratarak bu zararlı toksinlerin vücudumuzdan atılmasına yarar. Bol su içmek kas hücrelerinin ve yeni kan hücrelerinin oluşumuna da yardımcı olur.

2. Metabolizmayı hızlandırır

Aç karnına su içtiğinizde metabolizmanız en az %24 oranında hızlanır. Diyetteki insanlar için bu değer çok önemlidir. Metabolizmanın hızlanmasıyla sindirim de hızlanır bu da diyetinizi daha iyi yapabilmenize yardımcı olur. Ayrıca aç karnına su içmek kolonu temizler ve besinlerin emilimini hızlandırır.

3. Sağlıklı zayıflamayı destekler

Sabah boş mideye su içtiğinizde toksinleri atıp sindirim sisteminizi hızlandırırsınız. Böylelikle açlık hissiniz azalır ve canınız daha az yemek çeker. Bu da fazla yemek yemenizin önüne geçerek kilo almamanızı sağlayacaktır.

4. Mide yanması ve hazımsızlığı hafifletir

Midedeki asit fazlası hazımsızlığa neden olur. Mide asidi yemek borunuza çıkmaya başladığında mide yanması şikayeti ortaya çıkar. Boş mideye su içtiğinizde hem bu asitleri mideye geri iterek hem de seyrelterek sorunu çözmüş olursunuz. Ayrıca kahvaltı için de iyi bir başlangıç yaparsınız.

5. Cilde ve ciltteki parlaklığa katkı sağlar

Susuzluk, cildin erken kırışmasına ve ciltte derin gözenekler açılmasına sebep olur. Yapılan çalışmalara göre boş mideye yarım litre su içmek ciltteki kan dolaşımını hızlandırır ve cildi daha ışıltılı yapar. Ayrıca gün boyu su içmeye devam ederseniz vücut toksinleri atar böylece cildiniz daha da parlak hale gelir.

6. Saçlarınız ahenkle dans eder

Susuzluk saçların uzamasını da etkileyen önemli faktörlerden biridir. Çok su içmek saçınızı içten dışa besler. Saç telimizin neredeyse dörtte bir ağırlığı sudan gelmektedir. Bu nedenle az su içmek saç tellerinin incelmesine ve sağlıksız görünen saçlara sahip olmanıza neden olabilir. Her gün daha çok su içmek fakat özellikle boş mideye su içmek çok daha sağlıklı, parlak ve yumuşak saçlara kavuşmanızı sağlar.

7. Böbrek taşı ve mesane enfeksiyonlarını önler

Uyandıktan sonra hemen su içmek böbrek taşı ve mesane enfeksiyonunu önlemek açısından da önemlidir. Su içmek taş oluşumunun önüne geçecek ve atılan toksinler sayesinde de enfeksiyondan kurtulacaksınız.

8. Bağışıklık sistemini güçlendirir

Boş mideye su içmek lenf sistemini temizler ve dengeler, bu da bağışıklık sistemini güçlendirir. Güçlü bir bağışıklık sistemi sizi hastalıklardan ve hasta olmaktan korur.

Sabah kalktığınızda aç karnına su içmenin faydaları saymakla bitmiyor. Hiç kuşkusuz hayatınızda para harcamadan mutlu ve sağlıklı olmanın en kolay yolu! (Kaynak: Hayatbilgileri)

