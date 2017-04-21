BOKSUN KADINLAR İÇİN EN İYİ SPOR OLDUĞUNU GÖSTEREN 7 TEMEL NEDEN





Sağ kroşe, sol kroşe, direk sol, direk sağ, aparkat! Vur vur vur! Yumruğunu konuştur, hem bedenin hem özgüvenin sağlamlaşsın! Daha ne istersin!

Boks, kesinlikle kadınlar için son yılların en iyi sporu! Erkek işi diyenleri dinleme, bu habere kulak ver. Çünkü tam da şu günlerde forma girmeye bu kadar hevesliyken, sana en iyi gelebilecek sporun boks olduğunu söylemek boynumuzun borcu. Hem kardiyovasküler gücünü arttırıp hem yağ yakıp hem de kollarını sıkılaştırman için müthiş bir çalışma!

2017 yılının en popüler sporunu neden yapmamız gerektiğinin 7 temel sebebi burada:

1- Başka spor yapmak istemeyeceksin:

Koşmak sıkıcı! Boks yapmaksa yumruk atmak demek. Bir kere enerjini en çok harcadığın spor. Yerinde duramayacak kadar hızlı olmalısın. O zaman yakılsın kaloriler, gitsin yağlar! Enerjine enerji katman için ideal.

2- Tüm vucudu çalıştırıyor:

O kadar yumruklama, atlama ve çevik olmak için yaptığın hareketler, tüm bedenine tahmin edemeyeceğin kadar büyük güç verecek. Squatlar, push-up’lar, plankler bir sonraki hamlen olacak.

3- Vücudunun nasıl şekle girdiğini görünce havalara uçacaksın:

Boks yapmak, tüm bedenini çalıştıracağı için vücudunu yansımaları da inanılmaz olacak. Her antrenmanda çok terleyecek, çok su içeceksin.

4- Stresini azaltacak:

Tüm sinirlerinden kurtulmak için birebir. Kum torbasına attığın her yumrukta bütün hafta yaşadığın stresi geride bırakıp rahatlayacaksın.

5- Özgüvenini de yumruklayacaksın

Boks bir yandan vücudunu hizaya sokarken bir yandan kaybettiğin özgüvenini de pataklayacak.

6- El-ayak koordinasyonun için iyi:



Boks aynı zamanda el ve ayak koordinasyonunu geliştirmek için en iyi spor olarak görülmekte. Reflekslerin ve tepkilerin de yine boksun kontrolünde.

7- Her yerde boks yapabilirsin:

Çok fazla ekipmana ihtiyacın yok. İstediğin yerde boks yapabilirsin aslında. En yakın arkadaşınla bir araya gelip bile birkaç yumruk savurabilirsin. Sen yeter ki dene, iste!

