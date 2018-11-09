BOKS ELDİVENLERİNİN KOKUSU NASIL GEÇER?





Boks eldivenlerinin kokusunun nasıl giderilebileceğini yazdık.

Boks dersinden sonra parmakların sanki çıplak elle balık tutmuşsun gibi mi kokuyor? (Benzetmemizin kusuruna bakma ama gerçekler acıdır!) Bunun sebebi, terli eldivenlerin bakteri oluşumuna çok elverişli bir ortam sağlaması. Temizlik Uzmanı ve Lean My Space adlı YouTube kanalının sahibi Melissa Maker, kokunun ana sebebinin mikroplar, ölü deri ve küf olduğunu ifade ediyor. Çoğu spor salonu hijyene dikkat ederek eldivenleri düzenli olarak bez veya anti-bakteriyel spreylerle temizler. “Ama parmaklarının girdiği boşluklara spreyin ulaşması çok zor” diyor Maker.

Şunu dene: Bir sonraki derse gitmeden önce çantana seyahat boyu bir dezenfektan veya antibakteriyel temizleyici at. Eğer boks egzersiz rutininde sürekli varsa, kendi eldivenlerini satın alman en iyi çözüm. Dersten sonra eldivenlerini çantana tıkıştırmak yerine çantanın kenarına as ve eve gidene kadar havalanmasına izin ver. Bu arada boks harika bir egzersiz, değil mi?

