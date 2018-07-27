“BOĞAZIMIZA TAKILANLAR”





Çalışanları, hizmet verdiği reklam verenleri ve medya ortaklarının katılımıyla Boğaz’ın su üstü atıklardan temizlenmesine katkıda bulunan Boğazımıza Takılanlar’a, bugüne kadar 600’den fazla kişi, yaklaşık 4000 saat boyunca gönüllü olarak katıldı ve Boğaz’dan 10 ton üzerinde su üstü atık topladı. Toplanan atıklar genellikle pet şişe, ambalaj kağıtları, naylon torba, plastik bardak ve hatta klima gibi denizde yok olmayan ve çevreye zararlı plastik maddelerden oluşuyor.

Bugüne kadar katıldığı fuarlar ve konu olduğu haberler aracılığıyla yaklaşık 20 milyon kişiye ulaşan Boğazımıza Takılanlar, tüm İstanbul halkında bu bilincin oluşturulmasına katkıda bulunuyor.

Bu anlamlı proje, 2010 yılında MediaCat – Yılın Yeşil Projesi ödüllerinde 2. seçildi ve aynı yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Listesi’ne aday gösterildi. 2011 yılında ise Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Özel Jüri Ödülü’ne layık görüldü.

10 yıldır devam eden Boğazımıza Takılanlar, her yıl bir önceki yıldan daha bilinçli ve daha azimli bir şekilde Boğaz’ımızı temizlemeye devam edecek.

Unutma, denizler konuşamaz içine atar!

