Boğaziçi sahilinin mucevheri, eşsiz bir Osmanlı tarihi; Ahmet Rasim Paşa Yalısı – A’jia Hotel





Yüzyıllık tarihi mimari yapısı ve modern iç mimarisi ile A’jia Otel trend ve heyecan yayan bir butik oteldir. Şehrin tarihi ve kültürel merkezlerine kolay erişimi olmasının yanısıra, A’jia Otel nefes kesen Boğaz manzaralı 16 odasıyla misafirlerine gündelik hayatın stres ve koşuşturmasından uzak, çok özel bir kaçış olanağı sunmaktadır.

A’jia Restaurant İstanbul’un gurme damak tadına hitap eden en güzide mekanlarından biridir. Benzersiz yaklaşım tarzi ile, yaratıcı fikirlerini mönüleriyle buluşturan A’jia Otel özel davetleri ziyafete dönüştürmektedir.

Boğazın nefes kesen manzarası ve şehrin tarihi dokusunu bir arada yaşatan A’jia Otel, muhteşem bir deniz manzarasına sahip bahçesiyle, 300 kişiye kadar olan düğünlere ev sahipliği yapmaktadır. A’jia Otel 70 kişilik küçük ve samimi kına, nişan ve nikah yemeği davetleri için mekan alternatifleri sunabilmektedir. Gala, Kokteyl, Kokteyl Prolonge mönü alternatifleri ile hizmet veren A’jia Otel, 70 kişiye kadar After Party imkanı da sunmaktadır. Davetliler için avrupa yakasından ücretsiz tekne shuttle hizmeti de bulunan A’jia Hotel mutlu çiftlerini de balayı suitinde 1 gece ağırlamaktadır.

Ahmet Rasim Paşa (1826 – 1897), Abdulaziz ve Abdülhamid’in saltanat yıllarında yaşamış bir devlet adamıdır. 1878’de İstanbul Şehremeni (belediye başkanı, emniyet müdürü) olarak görev yapmıştır. 1897’de yanan Ahmet Rasim Paşa Yalısı 1898’de tekrar inşa edilmiş, Cumhuriyetin 36. Ilkokulu olarak 1970’e kadar hizmet vermiştir.

2002 yılında otele dönüşümü için restorasyon gören Ahmet Rasim Paşa Yalısı, 2004 yılından itibaren A’jia Otel olarak hizmet vermektedir.

