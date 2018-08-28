BIYIKLI OLMAK YA DA OLMAMAK (İşte Bütün Mesele Bu!)





Yıl 2018 olmuşken, artık bedenlerimizi olduğu gibi kabul edip kucaklamamızın zamanı geldi… Bir dakika: Bıyıklar buna dahil mi?

Bıyık meselesi eskiden en yakın arkadaş çevremiz dışındakilerle paylaşılmaz ve “mahrem bilgi” olarak sınıflandırılırdı. Ama sosyal medya -özellikle de Instagram- pek çok güzellik tabusunu gün yüzüne çıkardı… Buna yüzdeki tüyler de dahil. Artık kadınlar (özellikle de ünlü kadınlar), bıyık gibi tabu konular hakkında da samimi bir şekilde konuşuyor.

İster bıyığını al, ister olduğu gibi bırak; bu konuşmalardan çıkarmamız gereken mesaj şu: Yüzünde kıl çıkmasında hiçbir anormal ya da doğal olmayan bir durum yok. Bu biyolojik bir şey. Hepimizde yüzlerimizi kaplayan kıl kökleri var ve New York’tan Dermatolog Michelle Henry’nin söylediğine göre bunlar, hormonlarımıza karşı aşırı hassaslar ve ne kadar hassas oldukları da genetiğimize göre belirleniyor. Oregon’dan Dermatolog Laurel Naversen Geraghty, “Hormonal dalgalanmalar yaşadığımızda testosteron hormonu ayva tüylerinin rengini koyulaştırıp kalınlığını iki katına çıkarabiliyor” diyor. Testosterona karşı en duyarlı bölgelerimiz ise dudak üstü, çene ve favoriler.

Tıpkı bıyığa dair tavrımızın değiştiği gibi, bıyık alma yöntemlerimiz de zaman içinde değişti. Konuştuğumuz dermatologlar, kimyasal tüy dökücü kremleri pek tavsiye etmediler çünkü özellikle retinoid içeren bir krem kullanıyorsan, bu zaten hassaslaşan epidermisi daha da tahriş edebiliyor. En iyi seçenekler ise klasik cımbız ve iple almanın yanı sıra, lazerle kalıcı kıl yok etme tedavisi gibi görünüyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yelda Bice, lazer ile epilasyon yöntemine uygun olmayan renk ve yapıdaki tüyler için, Q Switch lazerle yapılan tüy sarartma tedavisini öneriyor.

Bu sayfalarda senin için denediğimiz ürünlerin tümü, dudak çevrenin hatlarına özel olarak tasarlanmış. Hepsinin kullanımı kolay, hızlı ve geride iz bırakmıyor. Ama önce birkaç temel kuraldan bahsedelim.

Kullanım Kılavuzu

Güvenli ve pürüzsüz sonuçlar için üç temel kurala uymalısın:

1. Önce yıka.

Cildin temiz olması çok önemli. Henry, “Yüzünde pusu kurmuş olan bakterilerin cildinin derinlerine girmesini istemezsin. Bu, enfeksiyona, sonuç olarak da yara izlerine neden olabilir. Yara izi yüzündeki tüyleri almaktan çok daha önemli bir konudur” diyor.

2. Akışına bırak.

Yani, kılları uzadıkları yöne doğru çek. Aslında bu tartışmaya kapalı bir kuraldır. Çünkü aksi yöne çekmek ciltte batık oluşmasına yol açar.

3. Cildini rahatlat.

Hassas bir cildin varsa, bıyığını aldıktan sonra tahriş karşıtı bir kremle kızaran cildini yatıştırabilirsin. Avène Cicalfate Crème’in (40 ml, A58; eczanelerde) formülünde bulunan gliserin, bakır sülfat ve çinko sülfat bileşimi cildi rahatlatıyor ve yeniden yapılandırıyor.

Braun FaceSpa, 349 TL; teknolojik marketlerde

Saniyede 12 bin çekme hareketiyle cımbıza göre çok daha hızlı olan bu yüz epilasyon cihazı, ağdaya oranla dört kat daha kısa tüyleri (0,02 mm’ye kadar) yakalıyor. Üst dudak boyunca yavaşça ilerleterek kullan.

Deneyen ne diyor? “Dudağımın üzerinde ve çenemde denedim. Küçük şoklar alıyor gibi hissediyorsun –çok hoş bir his değil ama pek acıdığını da söyleyemem. Daha rahat bir deneyim için cildi germek gerekiyor. Sonuçsa harika: Cildim tıpkı bir bebeğinki gibi yumuşacık oldu.”

Veet Naturals Yüz Bölgesi Shea Yağlı Ağda Bandı, 34,90 TL; kozmetik marketlerde

Bu tek kullanımlık ağda bantları, içeriğindeki rahatlatıcı özelliğiyle bilinen doğal shea yağı sayesinde cildi nemlendiriyor. İki dakikada uygulanabilen evde kullanmak için çok pratik.

Deneyen ne diyor? “Ağda bantları benim gibi hassas cilde sahip olanlarda kızarıklığa neden olduğu için genelde pek doğru bir çözüm olmaz. Ancak bu ürünün içindeki shea yağı cildimi epey yatıştırdı. Dudak üstü dışında çenemde de denedim ve yine aynı sonucu aldım. Yine de cildin aşırı hassas ise sokağa çıkmadan önce değil de akşam yatmadan önce denesen daha iyi olur.”

Remove Retouch Pen, 19,90 TL; Watsons mağazalarında

Yüz bölgesi için tasarlanmış olan bu sir ağda kaleminin, “inatçı ve sık tüyler”, “normal tüyler” ve “hassas ciltler” olmak üzere üç farklı versiyonu var. Gerçek balmumundan üretilmiş ürünü ısıtmana gerek yok.

Deneyen ne diyor? “Kullanımı oldukça pratik. Kalem şeklindeki ürünü çevirdiğin an ucundaki mekanizmaya ağda geliyor ve dilediğin bölgeye sürebiliyorsun. (Böylelikle almak istemediğim, yanağıma yakın olan ince tüylere ağda bulaşmadı.) Klasik ağdaların aksine kızarıklık da oluşturmadı.

Lionesse Epilasyon Yayı, 7,99 TL; Watsons mağazalarında

Evet, bu alet bazı insanların ön kol kaslarını çalıştırmak için kullandıkları elyayına çok benziyor. Ancak kendisi tutması kolay yay kıvrımlarını tüyleri kökünden sökmek için kullanıyor. Epilasyon yayını U şekline getir ve saplarından tutarak sağa ve sola döndür, kılları yukarı veya aşağı doğru gezdirerek al.

Deneyen ne diyor? “Yüzümün neredeyse her yerinde kullandım, kalın tüylerin olduğu çenemde bile. Tek tek kılları koparmak için değil ama geniş bölgeleri temizlemek için ideal. Cımbızla bir anda çok fazla kılı koparmak gibi hissettiriyor; o yüzden yara bandını çeker gibi hızlıca yapmak en iyisi.”

Kesmek Tüyleri Kalınlaştırır Mı?

Cımbız ve benzeri aletler, dört haftaya kadar pürüzsüz bir cilt sağlar çünkü kılları kökten alır. Tıraş yöntemini uygulayan aletler ise seni bir hafta kadar götürür. Hemen bir şehir efsanesine de noktayı koyalım: Yüzündeki tüyleri tıraşlamak sanılanın aksine onları kalınlaştırmaz – sadece daha kalın hissettirebilir çünkü yeni çıkanların uçları eskiden olduğu gibi koni şeklinde değil, küttür.



