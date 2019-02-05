Kendini iyi hissetmek için bir nedene mi ihtiyacın var? En az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolata yemeyi dene.

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre yüksek kakao içeren çikolata stresi azaltıyor, ruh hâlini düzeltiyor ve hafızanı keskinleştiriyor. Kakao, bilinen en güçlü antioksidan olan flavonoidleri içeriyor. Flavonoidler, beyin sağlığını güçlendiriyor ve kortizol seviyesini düşürüyor. Ancak 40 gram çikolatayı bir oturuşta yemeyi düşünme, onun yerine bu porsiyonu gün içerisinde ara ara ye. Böylelikle kakaonun gücünü tüm gün boyunca hissedebilirsin.

Kaynak: Loma Linda Üniversitesi Allied Sağlık Okulu’ndan, Dekan Yardımcısı Dr. Lee S. Berk