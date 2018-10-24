BİTEN AŞKLAR DÖVME SİLDİRMENİN BİRİNCİ NEDENİ!





İlişki dönemlerinde ise aşkı simgelemek adına yapılan dövmeler, yaşanan ayrılıklar sonrasında silinmek istenen ilk dövmelerin başında geliyor. Biten ilişkilerin izlerini silmek isteyen ve çare arayanların yardımına ise yeni kalıcı dövme silme teknolojisi yetişiyor.

Kalıcı dövme sildirmek artık daha kolay!

Dövme yaptırmaya olan ilgi her geçen yıl hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Kişilerle özdeşleşen, özel anlamlar taşıyan, duygu ve düşüncelerin çeşitli şekillerle vücuda işlenmesine olanak sağlayan dövmeler, zamanla vazgeçilmez bir tutku haline gelebiliyor.

Bazen ise duygu ve düşüncedeki değişiklikler, var olan dövmenin anlamını kaybettirebiliyor ve bu durumda dövmeyi sildirmek acil bir ihtiyaç haline gelebiliyor. Değişen ilgi alanları ve alışkanlıklar, yeni bir iş hayatı veya yaşanan pişmanlıklar gibi birçok neden dövme sildirmenin gerekçesi olabiliyor.

Dövme sildirmede yeni yöntem

Biten ilişki sonrası isim şeklinde vücuda yazılan dövmeleri kalıcı olarak sildirmek isteyen çiftlerin, dövme sildirme şikayeti ile gelenler arasında ilk sırada yer aldığını belirten Estetik Koçu ve Medikal Pigmentasyon Uzmanı Didem Özkan, Türkiye’de yeni uygulanan Pico teknolojisiyle artık istenmeyen dövmelerden ve biten ilişkilerin izlerinden kalıcı olarak kurtulmanın mümkün hale geldiğini söyledi.

Vücudundaki isimleri silmek isteyenlerin ise işlem sırasında yaşamaktan korktuğu acı ve korku nedeniyle sildirme işlemini yapmaktan çekindiğini belirten Didem Özkan,

“Dövmelerinden kurtulmak isteyenlerin başında ilişkisi bitenler ve ilişki döneminde vücuduna yazdırdığı isimleri silmek isteyenler ilk sırada geliyor. Ancak sildirme işlemlerinde korku ve acı yaşayacağını düşünerek istemediği dövmesini vücudunda taşımak zorunda kalabiliyorlar. Ya da leke veya iz kalacağından korkabiliyor. Eski teknolojilerden aynı zamanda çok uzun seanslar ve dolayısıyla yüksek maliyetler söz konusu. Ancak Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da uygulanmaya başlanan Pico teknolojisi, herhangi bir acı veya iz bırakmadan sadece 3 seansta artık istenmeyen dövmelerden sizi kurtarabiliyor. Bu yeni teknoloji korkmadan, endişe etmeden dövmelerini sildirmek isteyenlerin de işini oldukça kolaylaştırdı”

Kalıcı dövmelerle nasıl vedalaşabilirsin?

Kalıcı dövmelerden kurtulmayı sağlayan Pico teknolojisi hakkında bilgiler paylaşan Didem Özkan, şunları söyledi:

“Son teknoloji olarak bilenen Nano yerine geçen Pico teknolojisi ile saniyenin trilyonda biri gibi kısa bir sürede işlem yapabiliyor. Cilde zarar vermeden boya pigmenti yok ediliyor. Pico teknolojisi ile kalıcı renkli dövmelerinizden de rahatlıkla kurtulabilirsin. Kullanılan cihazların teknolojik yapısı ve uygulama şeklinden dolayı deriye herhangi bir zarar vermez, herhangi bir yıpranma yapmaz. Teknoloji sayesinde dövmeyi oluşturan boyaya direkt işlem yaparak boya partiküllerini parçalanıyor. Ortalama 3-4 seans içerisinde kalıcı dövmelere veda edebiliyorsun. Diğer kalıcı dövme silme uygulamalarına nazaran 4 kat daha hızlı sonuca ulaşan uygulama sayesinde dövmelerden çok daha kısa ve çok daha sağlıklı şekilde kurtulmak mümkün.”

Kadınlar daha çok dövme sildiriyor

Kadınların erkeklere göre daha fazla dövme sildirdiğini belirten Didem Özkan, kadınların dövme seçiminde popüler ve estetik dövmelere daha çok ilgi duyduğunu, vücuduna uygun olmasına önem verdiğini ve yaptırdıktan bir süre sonra beğenmediklerinde ise sildirme işlemine daha hızlı karar verebildiklerini söyledi. Özkan, kadınlara göre erkeklerin dövmeyi sildirme konusunda daha kararsız davrandıklarını da sözlerine ekledi.



