BİSİKLETE BİNMEK GENÇLEŞTİRİYOR





Bisiklete binmenin sana sağladığı güzelliklerden yalnızca biri…

Pedal çevirmek, sadece bacaklara ve kardiyovasküler sisteme iyi gelmiyor. İngilizlerin yaptığı bir araştırma, 75 yaşındaki amatör bisikletçilerin bağışıklık sistemlerinin 20 yaşındaki kişiler kadar iyi durumda olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya 55 ila 79 yaş arası, yıllardır bisiklet sürmüş ve halen haftada birkaç defa pedal çeviren kişiler katıldı. Altı saatte 100 kilometrelik bir yol kat edebilen sürücülerin, mikroplara ve enfeksiyona karşı koruyan T-lenfosit oranlarının, 20 ila 36 yaş arası sağlıklı bireylerle aynı miktarda olduğu saptandı. 20 yaşından itibaren lenfosit üretme oranının doğal olarak azaldığı düşünülürse, sonuç gerçekten etkileyici.

Kaynak: Aging Cell Dergisi



