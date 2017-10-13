BİRLİKTE İYİ GİDER: NAR+ ANTEP FISTIĞI







Böyle görünen bir meyvenin içinden bu kadar tatlı taneler çıkacağı kimin aklına gelir?

Tombul Kabak Dolması

2 tombul kabak, dikey olarak ikiye kesilmiş, çekirdekleri çıkarılmış

1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

1 arpacık soğan, ince doğranmış

2 tatlı kaşığı kıyılmış kekik

160 gr haşlanmış kuskus

80 gr nar tanesi

40 gr tuzlu kabuksuz Antep fıstığı, kavrulmuş, kıyılmış

1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

Fırını 200 dereceye ayarla ve fırın tepsisini pişirme spreyiyle yağla. Kabakların kesilmiş olan tarafını iki tatlı kaşığı zeytinyağıyla yağla, tuz ve karabiberle tatlandır. Fırın tepsisine kesilmiş tarafları aşağıya gelecek şekilde yerleştir ve yumuşayıncaya kadar, yaklaşık 25 dakika pişir.

Bir tavada 1 tatlı kaşığı zeytinyağını orta ateşte ısıt. Arpacık soğanı ilave et, 2 dakika ya da yumuşayıncaya kadar sotele. Kekiği ekleyip 30-60 saniye daha, kekiğin kokusu yayılıncaya kadar sotelemeye devam et. Ocaktan al ve bir kâseye aktar.

Haşlanmış kuskus, nar taneleri, Antep fıstığı ve maydanozu ilave edip hafifçe karıştır.

Kabaklar pişince servis tabaklarına kesilmiş tarafı üste gelecek şekilde aktar. Hazırladığın kuskus karışımını kabakların içine paylaştır. İsteğe göre karabiber serpiştir.

4 KİŞİLİK. Bir porsiyonda: 260 kalori, 9 gr yağ, (1 gr’ı doymuş), 44 gr karbonhidrat, 125 mg sodyum, 7 gr lif, 7 gr protein

Üç Leziz Tarif Daha

1. Fıstık ve narlı keçi peyniri: 240 gr yumuşak keçi peyniri ve 1 diş ezilmiş sarımsağı çatalla ezerek karıştır. Yağlı kâğıda sararak rulo yap ve 1 saat buzdolabında beklet. 60 gr nar tanesi ve 40 gr kıyılmış Antep fıstığını karıştırıp peynirin üzerine bastır. Bütün veya dilimleyerek, krakerle servis yap.

2. Çıtır tavuk: Fırını 190 dereceye ayarla ve fırın tepsisini alüminyum folyoyla kapla. Üzerine pişirme spreyi sık. Bir kâsede 1 yumurtayı çırp. Başka bir yerde 75 gr toz Antep fıstığı, ½ tatlı kaşığı toz kırmızıbiber ve ½ tatlı kaşığı karabiberi karıştır. 4 parça tavuk göğüs etini önce yumurtaya batır, ardından fıstık karışımına bula. Fırın tepsisine yerleştirip 25 dakika pişir. Bir sos tenceresinde 1 çorba kaşığı + 1 tatlı kaşığı toz şeker, 60 ml limon suyu ve 240 ml nar suyunu kaynat. Ufak bir tabakta ½ tatlı kaşığı mısır nişastasını birkaç damla suyla ezip sosun içine ekle. Yaklaşık 15 dakika, yoğun bir kıvam alana dek pişir. En son 60 gr nar tanesini sosa ilave edip karıştır ve pişen tavuğun üzerine kaşıkla döküp servis yap.

3. Renkli yulaf ezmesi: 180 gr yulaf ezmesini paketteki tarife göre pişir, ancak suyun dörtte biri yerine nar suyu kullan. 30 gr kabuksuz Antep fıstığı ve 60 gr nar tanesi ekleyip karıştır.

