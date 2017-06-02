BİRLİKTE İYİ GİDER





Hamburger deyince aklına sadece klasik seçenekler gelmesin. Yapılan bir ankette, katılımcıların üçte ikisi klasik malzemelerin hayat kurtarıcı olduğunu söylemiş. Ancak Umami Burger’ın şefi Gregg Frazer, değişik tatları gözden kaçırmaman gerektiğinin altını çiziyor. Birlikte iyi giden farklı lezzetlere şans ver.

BURGER KÖFTESİ + TÜTSÜLENMİŞ GOUDA PEYNİRİ + PASTIRMA + YEŞİL VE KIRMIZI BİBER + BARBEKÜ SOS

“Gouda peyniri burger köftesine tütsülü bir tat verir; pastırma çıtır bir tat katar. Peynir ise, barbekü sosun tatlılığını ve biberlerin acılığını dengeler.”

IZGARA TAVUK GÖĞSÜ + HAVARTİ PEYNİRİ + ROKA + PESTO SOSU + BALSAMİK SİRKE

“Kolay eriyen, yumuşak bir peynir olan havarti, yağsız tavuk etine kremamsı bir tat verir. Pesto sosu bu ikiliye tazelik ekler. Balsamik sirkenin asidik tadı ise tatları dengeler.”

SEBZE BURGER + ÇEDAR PEYNİRİ + AVOKADO PÜRESİ + KIRMIZI SOĞAN TURŞUSU + HAYDARİ SOS

“Sebze köftesinin üzerinde eriyen ince bir dilim çedar, burgeri ağırlaştırmadan her ısırıkta daha lezzetli olmasını sağlar. Soğan ve haydari sos ise bu sadeliğe fark katar.”



