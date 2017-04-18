BİRLİKTE 60 KİLO VEREN ÇİFT





Cam ve Jessica çifti, zayıflama işini ekip çalışmasına dönüştürdüler ve birlikte 60 kilodan kurtuldular!

Men’s Health’in haberine göre gençlik yıllarında, Cam Waters tam bir sporcuydu. Beyzbol oynamış, ağırlık çalışmış, hatta 23 yaşındayken yarı maraton koşmuştu. Fakat 2011 yılına geldiğinde, disk kaymasından ötürü ameliyat masasına yatmak zorunda kaldı. Yürümeyi tekrar öğrendiği 4 yıllık süre içerisinde 33 kilo aldı. Durmadan acı çekiyordu ve depresyondaydı. Geçirdiği ikinci operasyonun ardından, ailesi için tekrar sağlıklı olmak zorunda olduğunun bilincine vardı. Koşabilir miydi, bilmiyordu. Koşu bandında denemelere başladı. 3 ay sonra, yarı maratonu 1:34:58 ile tamamlamıştı! Bir yıl sonrasında ise Boston Maratonu’na katıldı ve maratonu 3:08:24 ile tamamladı. 32 yaşındaki eşi Jessica’nın Şubat 2016’da 4. çocuğunu dünyaya getirmesinin ardından, o da koşularda Cam’e eşlik etmeye başladı. Mart ayında Jessica, Berry Yarı Maratonu’nu koştu. Cam ise 2018’da koşulacak birçok maraton için hazırlıklara başladı bile!

BİRLİKTE NASIL ZAYIFLADILAR?

İlk adımlar

Cam, “İlk 800 metreyi 12 dakikada tamamladım. Ayaklarım koordine değildi. Fakat ertesi gün, biraz daha fazla ilerleyebilmiştim.” diyor.

Jessica, “Hamilelik kilolarım gitmek bilmiyordu ve ben de koşmaya başladım. İlk başta 1.6 km bile koşamadım. Cam, pes etmemem konusunda bana yardımcı oldu.” diyor.

Aile yemekleri

“Bir akşam patates püresi yapmıştım.” diyor Jessica. Cam de ben bunu yiyemem diyordu. “Bıkmıştım ve her akşam biri çocuklara biri Cam’e olmak üzere 2 öğün yapmak zorunda olduğumu düşünüyordum.”

Cam, “Çocuklar nugget’a bayılıyordu ve bunu değiştirmek biraz zordu. Şimdi hepimiz sebze ve ızgara tavuk yiyoruz.” diyor.

Çocuklar devrede

Cam, “Cumartesi sabahları uzun koşularımı yaparken, sadece dışarıya çıkıp koşar, sonrasında da Jessica’yı beni alması için arardım.” diyor.

Jessica, “Onu aldığım zaman sürücü koltuğuna oturur, ben koşumu yaparken o da çocuklarla oyalanırdı. Bu şekilde hallediyorduk.” diyor.

