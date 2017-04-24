BİREYİN YALNIZLIKLA İMTİHANI





Carson McCullers’ın otobiyografik ögeler taşıyan ilk romanı Yalnız Bir Avcıdır Yürek Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Modern Klasikler Dizisi’nde yerini aldı.

Carson McCullers’ın yalnızlaşmış, reddedilmiş, unutulmuş, acı çeken insanların iç dünyasını anlattığı yapıtlarından ilki olan Yalnız Bir Avcıdır Yürek, New York’taki edebiyat ortamında beğeniyle karşılanmış, yazarını da bir anda üne kavuşturmuştu.

Yalnız Bir Avcıdır Yürek, Modern Library’nin 20. yüzyılda İngiliz dilinde yazılmış en iyi yüz roman listesinde on yedinci sırada yer almıştı. Time dergisi de yapıtı 1923-2005 yılları arasında İngiliz dilinde yazılmış en iyi yüz roman listesine dâhil etti.

1930’lu yıllarda ABD’nin küçük ve kasvetli bir Güney kasabasında yaşayan sağır bir kuyumcu, bir genç kız, siyahi bir doktor, bir lokantacı ve aykırı bir gezgin işçinin ayrı sesler olarak yankılanan öykülerinin iç içe geçtiği roman, 1968’de beyaz perdeye de uyarlandı.

Yalnız Bir Avcıdır Yürek Mehmet H. Doğan’ın özenli çevirisiyle İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle tüm kitapçılarda…

