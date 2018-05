BİRAZ SAKİNLEŞ DİYE…

Günlük yaşamımızda kaygılarımızla boğuştuğumuz yadsınamaz bir gerçek. Dolayısıyla yavaşlamaya ve biraz her şeyden uzaklaşmaya ihtiyacımız var. Senin için seçtiğimiz şarkılar, sakinleşmene ve endişe halini yatıştırmaya yardımcı olacak.

1/ Israel Kamakawiwo’ole – Somewhere Over the Rainbow

2/ Coldplay- Don’t Panic

3/ Mazzy Star – “Fade Into You”

4/ The Head and the Heart – Let’s Be Still

5/ Explosions In The Sky – Your Hand In Mine

6/ Bon Iver – Holocene

7/ Radiohead – ‘Nude’

8/ The Lumineers – Slow It Down

9/ Otis Redding – Cigarettes and Coffee

10/ The National- Exile Vilify

11/ The Beatles – Hey Jude

12/ Sigur Rós – Hoppípolla

13/ Chet Faker – Release Your Problems

14/ Joshua Radin – Winter

15/ Fleet Foxes – Mykonos

16/ Ben Howard – Promise

17/ Radiohead – Pyramid Song

18/ Bon Iver – re: Stacks

19/ Daft Punk – Within

20/ Sia – Breathe Me