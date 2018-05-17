BİRAZ SAKİNLEŞ DİYE…

Günlük yaşamımızda kaygılarımızla boğuştuğumuz yadsınamaz bir gerçek. Dolayısıyla yavaşlamaya ve biraz her şeyden uzaklaşmaya ihtiyacımız var. Senin için seçtiğimiz şarkılar, sakinleşmene ve endişe halini yatıştırmaya yardımcı olacak.
1/ Israel Kamakawiwo’ole – Somewhere Over the Rainbow
2/ Coldplay- Don’t Panic
3/ Mazzy Star – “Fade Into You”
4/ The Head and the Heart – Let’s Be Still
5/ Explosions In The Sky – Your Hand In Mine
6/ Bon Iver – Holocene
7/ Radiohead – ‘Nude’
8/ The Lumineers – Slow It Down
9/ Otis Redding – Cigarettes and Coffee
10/ The National- Exile Vilify
11/ The Beatles – Hey Jude
12/ Sigur Rós – Hoppípolla
13/ Chet Faker – Release Your Problems
14/ Joshua Radin – Winter
15/ Fleet Foxes – Mykonos
16/ Ben Howard – Promise
17/ Radiohead – Pyramid Song
18/ Bon Iver – re: Stacks
19/ Daft Punk – Within
20/ Sia – Breathe Me