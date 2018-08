BİRAZ NEFES AL…

Tatil zamanı geldiyse ve farklı seçenekler konusunda biraz ilhama ihtiyaç duyuyorsan, önerilerimizi okumadan seyahat planı yapma.

Kültür Tatili

NERELERE GİDEBİLİRSİN?

Safranbolu, Hatay, İzmir

NELER VAR?

Bütün gün plajda yatmak sana göre değilse, yeni yerler keşfetmeyi ve bol bol yürüyerek gezip görmeyi seviyorsan, kültür tatili konsepti tam sana göre… Tarihi değerleri ve yaşam kültürü öne çıkan yerleri ziyaret edebilirsin. Örneğin ikonik evleriyle ünlenen ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Safranbolu, henüz görmediysen mutlaka planların arasında olmalı. Farklı medeniyet ve kültürlerin sentezlendiği Hatay’ı da ziyaret edebilirsin. Hatay, aynı zamanda Türkiye’nin gastronomi başkentleri arasında gösteriliyor. Bol bol yürüyüp kalori yaktıktan sonra, yöresel lezzetleri doya doya deneyimleyebilirsin. Deniz tatiliyle kültür tatilini birleştirmek istersen de varış noktan İzmir olmalı. İzmir’in çevresinde hem Çeşme, Mordoğan, Foça gibi güzel sahil kasabaları; hem de Efes, Bergama, Agora, Teos gibi antik kentler yer alıyor.

İzmir- Çeşme

Aile Tatili

NERELERE GIDEBİLİRSİN?

Çeşme, Belek, Marmaris

NELER VAR?

Çocukla tatile çıkmak ilk bakışta zor ve meşakkatli bir deneyim gibi görünüyor olsa da korkma. Doğru mekân seçimi ve uygun bir programla, işleri ev rahatlığında halledebilmek mümkün. Üşütmeyen deniz suyu sıcaklığı ve ince kumlu plajlarıyla, çocuklarla gidilebilecek en ideal tatil beldelerinin başında Çeşme geliyor. Pırıl pırıl sularıyla, mavi bayraklı plajlarıyla Belek de doğru bir seçenek. Buradaki otellerin birçoğunda çocuklar için su parkı ve aktiviteler düzenleyen kulüpler bulunuyor. Marmaris’teki oteller de yine çocuklu aileler için su parkları başta olmak üzere deniz, plaj ve su sporları, karting ve günübirlik tekne turları gibi pek çok aktivite sunuyor. Ayrıca Rixos Premium Belek gibi evcil hayvan kabul eden otelleri araştırarak, ailenizin minik üyesini de yanına alabilirsin.

Fethiye Ölüdeniz

Doğa Tatili

NERELERE GİDEBİLİRSİN?

Rize, Edremit, Fethiye

NELER VAR?

Küçük bir köy evinde horozların ötüşüyle uyanmak, yöresel lezzetlerden oluşan bir kahvaltı ve derin bir sessizlik… Bunlar kulağına hoş geliyorsa, aradığın şey bir doğa tatili. Yeşille mavinin bol olduğu coğrafyamızda onlarca seçeneğin var. Mesela Rize’deki Kaçkar Dağları ile çevrili Çamlıhemşin’de yeşilin her tonunu görebilir, Ayder Yaylası’nda yürüyüşe çıkabilir, yüksek debiyle akan suları sayesinde Fırtına Deresi’nde rafting yapabilirsin. Doğaya sığınabileceğin bir başka nokta ise Çanakkale ve Balıkesir arasında kalmış olan Kaz Dağları. Telefonun ve internetin çekmediği Kaz Dağları’nda kendi çadırında, ağaç ya da taş evlerde kalabilirsin. Kalabalıktan ve pahalılıktan dert yanıyorsan, bir diğer seçeneğin Fethiye’ye 15 km uzaklıktaki Yanıklar Köyü. Nefis koyları, turunç ağaçları ve sıcakkanlı insanlarıyla dinlenmek için ideal.

Balayı Tatili

NERELERE GİDEBİLİRSİN?

Kapadokya, Dalaman, Marmaris

NELER VAR?

Balayı tatili, unutulmaz anlar ve romantizmin zirvesinde bir atmosfer demek. Evlilik ve düğün telaşına düştüysen, balayı için gidilecek yer seçimi yapmak verilmesi zor bir karar gibi görünebilir. Balayı tatilini filmlerdeki gibi sıra dışı bir atmosferde geçirmek istiyorsan, Kapadokya çok popüler bir rota olarak öne çıkıyor. Doğal güzelliğinin ünü dünyaya yayılmış olan Kapadokya’da son yıllarda sayısı artan balayı otelleri, egzotik atmosferleri ve hizmet kaliteleri ile dikkat çekiyor. Gün doğumunda balona binmek ve masalsı peri bacalarının arasında dolaşmak, partnerinle ayaklarını yerden kesecek. Eğer balayı tatilinde de güneş-deniz-kum klasiğinden şaşmam diyorsan, Türk Rivierası ya da diğer adıyla Turkuaz Sahil üzerinde göz alıcı güzelliğe sahip birer nokta olan Marmaris ve Dalaman’da yer alan balayı otellerini tercih edebilirsin.

Sapanca Gölü

Hafta Sonu Tatili

NERELERE GİDEBİLİRSİN?

Prens Adaları, Ağva, Sapanca

NELER VAR?

O kadar yoğun çalışıyorsun ki, tatile çıkmak için plan yapmaya bile hâlin kalmıyor. Bu yaz senin için böyle geçecekse, hafta sonlarını iyi değerlendirmeye bak. Üstelik İstanbul civarındaki günübirlik ya da hafta sonu için ziyaret edebileceğin yerler, kelimenin tam anlamıyla kurtarıcı oluyor. Örneğin Prens Adaları’nın her biri senin için biçilmiş kaftan. Hatta her hafta sonu birine vakit ayırarak keyifli bir yaz geçirebilirsin. Doğaya kaçmak istiyorsan, Beykoz ormanlarının içine kurulu Polonezköy’de harika kahvaltı mekânları keşfedebilir ve paintball, ATV gibi aktivitelere katılabilirsin. Hem doğa yürüyüşleri yapmak hem de kafanı dinlemek istiyorsan, Karadeniz manzarası ve yeşilin her tonuyla Sapanca güzel bir fikir olabilir. Sapanca’da yer alan otellerden Richmond Nua Wellness Spa, konsepti gereği 14 yaşın altında misafir kabul etmiyor. Sessizlik istiyorsan tercih edebilirsin.

Bodrum- Ortakent

Wellness Tatili

NERELERE GİDEBİLİRSİN?

Bodrum, İstanbul, Antalya.

NELER VAR?

Şifalı sular, kaplıcalar, yoga, meditasyon, masaj ve SPA’da geçirilen şifa dolu bir gün… Daha sağlıklı hissetmek, şehir stresinden uzaklaşıp biraz olsun rahatlamak ve kaliteli bir yaşam sürmek için wellness tatili doğru tercih. Dünyada şu an oldukça popüler olan wellness tatili konsepti, Türkiye’de de büyük bir yükseliş yaşıyor. Neden mi? Çünkü stresli hayatlarımız ve sıkışık ajandamız yüzünden plajda birkaç gün uzanıp güneşlenmek, beden ve zihnimizi tamamen boşaltıp rahatlamak için yeterli olmuyor. Wellness tatilleri ise ruh ve beden sağlığı, beslenme ve yaşam tarzı konularında uzman desteği sağlamaya odaklandığı için uzun vadede daha fazla fayda sağlıyor.