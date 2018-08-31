BİRAZ MASAJ İYİ GELİR





Yüz masajı ile daha mutlu bir cilt… Kulağına güzel geliyor mu? Öyleyse ihtiyacın olanlar: Temiz eller, yüz yağı veya serumu ile beş dakika zaman.

1. ELMACIK KEMİKLERİNİ KALDIR

İşaret ve orta parmaklarınla, yüzünün ortasından elmacık kemiklerine doğru cildini yukarı kaldır. Akupunktur Uzmanı Sandra Lanshin Chiu, bu hareketi elmacık kemiklerinin çıkık olduğu bölgeye çimdik atarak sonlandırmanı öneriyor. Böylelikle kan dolaşımını arttırarak anında ışıldamaya başlayabilirsin.

2. ÇENE HATTINI BELİRLE

Çenenin ortasından kulak hizana doğru işaret ve baş parmaklarınla çimdik atarak ilerle. Bu, yüzde şişkinliğe neden olabilen cilt dokusundaki tıkanıklara iyi gelecek.

3. GÖZ ALTI ŞİŞKİNLİĞİNİ AZALT

Chiu, “Yüzük parmaklarını kullanarak, kaş hizanda yer alan kemiğin üzerine içten dışa doğru hafifçe baskı uygula ve kaldır” diyor. Ayrıca aynı şekilde göz altlarının üzerinden geçmeni öneriyor. Bu teknik, göz altı torbaları ve morluklarını azaltan lenf sıvısını tetikliyor.

4. ÇİZGİLERİ YUMUŞAT

Baş parmaklarını kaşının üst kenarına getir ve orta parmaklarınla içten dışa doğru daireler çiz. Adams, “Bu yöntem ciltteki gerginliği gidererek, kaş çatma gibi mimik hareketleri ile oluşan ince çizgilerin azalmasını sağlar” diyor.

