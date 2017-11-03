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BIRAKMAK İÇİN BİR NEDENİN DAHA VAR!

| 3 Kasım 2017| SAĞLIK

 


Sigara bağımlıları, çektikleri her nefeste biraz daha rahatladıklarına inansalar da British Medical Journal, sigarayı bırakanların, içenlere göre daha az kaygı, depresyon ve stres hissettiklerini söylüyor.

Aslına bakarsan, depresyonda olanlar için sigarayı bırakmak, morallerini yükseltmede en azından antidepresan ilaçlar kadar etkili oluyor. Birkaç saat boyunca sigara içmemek bile stres benzeri belirtileri azaltıyor –ama maalesef bir sigara daha yakıyorsun ve tüm olumlu hava uçup gidiyor. Oxford Üniversitesi’nden Paul Aveyard, bu döngüyü bir kere kırdığında, altı hafta içerisinde akıl sağlığının gelişme göstereceğini söylüyor.

Last modified: 3 Kasım 2017

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