BIRAK TABAĞINDA KALSIN…

Anne eli değmiş gibi yemekler yapan ya da dünya mutfağı örneklerini daha samimi bir ortamda sunan butik restoranlar şüphesiz ki hepimizin gözdesi. Ancak “anne cömertliği” porsiyon büyüklüğüne de etki ediyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, butik restoranların yüzde 92’sinde sunulan porsiyonlar, ihtiyaç duyduğumuzdan daha fazla kalori içeriyor. Yunan, Japon, Vietnam, Meksika ve Thai yemeklerinin, Amerikan, Çin ve İtalyan yemeklerinden yüzde 20-40 civarında daha az kalori içerdiğini de belirtelim. O zaman ne yapıyoruz? “Tabağındakilerin hepsi bitecek!” sözünü pek de ciddiye almıyoruz.

