BIRAK PARKLARDA YUVARLANSIN





İşte sana doğal bir probiyotik: Evcil hayvanlar!

Minik dostlarımız kendi doğaları gereği bakteri taşıyorlar. (Bu durum özellikle köpekler için geçerli. Çünkü daha çok yürüyüş, daha çok bakteri demek.) Hâliyle onlarla vakit geçirmek, bakterilerle bizi de tanıştırıyor. Bu bakteriler sağlığın için önemli faydaları da beraberinde getiriyor. Yeni bakteri türleri ile etkileşimde olmak bağışıklık sistemini uyarıyor; böylece vücudunda bulunan iyi bakteriler de düzgünce çalışmaya devam ediyor. En büyük artısı ise alerji belirtilerinde, solunum yolu sorunlarında hafifleme ve hatta gerginlik hissinde azalma.

Kaynak: Şikago Üniversitesi Mikrobiyom Merkezi’nde Fakülte Direktörü, Dirt Is Good kitabının yazarı Doktor Jack Gilbert



