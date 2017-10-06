BİRA GÖZLÜĞÜ DİYE BİR ŞEY VAR!





Evet, bazen olur böyle şeyler: Gecenin sonuna doğru gözüne kestirdiğin adamı kapar ve mutlu bir gece geçirirsin. Ama sabah olunca o karşı konulmaz adam gözüne işe yaramaz görünür.

Bu durumdan uzun süredir şüpheleniyorduk ve artık bilim de bize arka çıkıyor: “Bira gözlüğü” diye bir şey var: Yapılan bir araştırmaya göre, içkiyi fazla kaçıranlar, alkolsüz içecek yudumlayanlara göre karşısındakini daha çekici buluyormuş. Alkol, çevremizde olup bitenlere bakışımızı ve davranışlarımızı değiştirebiliyor.

İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Olivia Maynard, bunun insanları sarhoş olduktan sonra korunmasız seks gibi riskli davranışlara yöneltebildiğini de söylüyor.

