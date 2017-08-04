BİR ZAMANLAR EVSİZ OLAN ÜNLÜLER…





Bugün Hollywood’da milyonlarca dolar kazanan birçok yıldızın, geçmişte evsiz ve parasız olduğunu biliyor muydun?

Beş parasızken rüya gibi bir hayata kavuşanlara sadece filmlerde rastlanır sanıyorsan, yanılıyorsun. İşte sokaklardan kırmızı halıya uzanan gerçek hikayelerin kahramanları…

CHRIS PRATT: ‘Jurassic World’ filminin yıldızı Chris Pratt, 19 yaşındayken tek yön bilet alıp Hawaii’deki Maui adasına gitmiş. Burada arkadaşının minibüsünde kalan Pratt, geçici işlerde çalışarak aylar geçirmiş.

JAMES CAMERON: Usta yönetmen James Cameron, ‘Terminator’ filminin senaryosunu yazarken arabasında yaşıyormuş. Bu süreçte ‘Terminator’u filme çekebilmek için stüdyolarla görüşen Cameron, sonunda senaryosunu yapımcı Gale Anne Hurd’a 1 dolara satmış. Film, dünya çapında 77 milyon dolar hasılat elde ederken, Cameron da başarılı bir yönetmen olarak adını duyurmayı başardı.

JIM CARREY: Liseden atılan Jim Carrey, o yıllarda ailesiyle birlikte eski bir Volkswagen minibüste yaşamış. Kanada’nın farklı bölgelerine park ettikleri minibüste hayatlarını sürdüren Carrey, daha sonra en büyük ablasının evinin bahçesindeki bir çadıra taşınmış.

DANIEL CRAIG: ‘James Bond’u canlandırarak sinemanın unutulmazları arasına adını yazdıran İngiliz oyuncu Daniel Craig, bir dönem Londra’daki parklarda yatıp kalkmış. Oyunculuk yapmak isteyen ancak iş bulamayan Craig, yarı zamanlı garson olarak çalışıp banklarda uyumuş.

JENNIFER LOPEZ: 18 yaşındayken dansçı olma hayalleri kuran Jennifer Lopez, üniversiteye gitmesini isteyen annesinin sözünü dinlemeyip evden ayrılmış. Bir dans stüdyosuna kaydolan Lopez, buradaki bir kanepede yaşamaya başlamış. Geçtiğimiz yıl 28.5 milyon dolar kazanan Lopez, o günler için “Evet evsiz kaldım ama anneme bunu yapmam gerektiğini göstermiş oldum” diyor.

HILARY SWANK: Oscarlı oyuncu, annesiyle birlikte Los Angeles’a taşındıkları dönem, önce bir arabada, sonra da boş bir evde konaklamış. Karavanda büyüyen Swank’in kaderi, 1994’te ‘Karate Kid’ serisinde bir rol kapmasıyla değişmiş.

