BİR TUTAMINDAN SAĞLIK FIŞKIRAN BAHARAT





Kekiği seviyor ve bol miktarda tüketiyoruz. Peki kekiğin, sağlık açısından önemli faydaları olduğunu biliyor muyuz?

Uzman Diyetisyen Olcay Barış, kekiğin faydalarını sizin için derledi.

1. Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kekik, antioksidan yüklüdür. Örneğin; elmada bulunan antioksidanın tam 42 katı kekikte vardır. Kekikteki aktif ajanlardan biri rozmarinik asit, sizin güçlenmenizi sağlayan önemli bir antioksidandır. Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirerek; soğuk algınlığı, grip gibi birçok hastalıktan korunmanızı sağlar.

2. Kekikte ‘unutulmuş vitamin’ K vitamini var

Kekik, zengin bir K vitamini kaynağıdır. Bu genellikle göz ardı edilen önemli bir vitamindir ancak kanın pıhtılaşmasında kilit rol oynamaktadır. K vitamini kalp hastalıklarını önleme, güçlü kemikler oluşturma ve vücudun diğer birçok işleminin önemli bir parçasıdır. K vitamini eksikliği osteoporoz, kardiyovasküler hastalık, varisler, diş çürümesi, bulaşıcı hastalıklar, demansın yanı sıra lösemi, akciğer kanseri, karaciğer kanseri ve prostat kanseri gibi sağlık sorunlarına neden olmaktadır.

3. Antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir

Kekik yağının pek çok sağlıklı besin ve özel dükkânda satılmasının nedeni, güçlü antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip olmasıdır. Bunun nedeni, araştırmaya göre timol ve carvacrol, bakterilerle savaşmada olağanüstü yetenekleriyle bilinen iki yağdır. Ayrıca yağların özellikleri sıcak suyun içine konulduğunda da kaybolmamaktadır.

4. Anti-inflamatuar özelliği vardır

Kekik, iltihabı inhibe ettiği bilinen, beta-karyofilin (E-BCP) adı verilen bir maddeyi içermektedir. Metabolik sendrom, osteoporoz ve arteryoskleroz gibi sağlık sorunları için de faydalı olduğu düşünülmektedir.

5. Sivilceleri tedavi edebilir

Kekik, sadece iç organlara yardım etmekle kalmaz, vücudunuzun dışı için de yararlıdır. Antifungal ve antiseptik özellikleriyle sivilceleri tedavi eder. Akne ve yağlı ciltten muzdaripseniz kendi cilt toniğinizi yapabilirsiniz.

Hazırlanışı: Kurutulmuş kekik yaprağından bir avuç alıp üç fincan suda 10 dakika boyunca kaynatın. Karışımı soğumaya bırakın, süzün ve suyu buzdolabına kaldırın. Sadece sivilce olan bölümlere sürün.

6. Soğuk ve grip belirtilerini rahatlatır

Antik çağlardan beri kekik, soğuk algınlığı ve grip tedavilerinde kullanılmaktadır. Özellikle solunum yolları sorunları, bronşit ve boğaz ağrıları için etkilidir. Bu amaçla, kekik yağını kullanmak en iyisidir.

Kekik, vücuda detoks yapabilme yeteneğiyle ter üretimini teşvik eder, bu nedenle vücudun ciğerlerdeki istenmeyen balgamdan kurtulmasına ve ateşin azaltmasına yardımcı olabilir. Ayrıca akciğerleri ve bronşu temizlemeye de yardımcı olur. Kekik yağıyla badem veya zeytin yağını karıştırın ve göğsünüzün üzerine sürtün. Ayrıca suda kaynatarak veya bir buharlaştırıcıya ilave ederek, buharı teneffüs edebilirsiniz.

7. Haşere kovucudur

Kimyasal zehirli maddelerin kullanılması sağlığınıza, evcil hayvanınızın sağlığına ve çevreye zarar verebilir, bu nedenle doğal bir alternatife yönelmek daha iyi olur. Kekiğin güçlü kokusu haşereleri kaçırır; bu nedenle sebze bahçesinin yakınına veya herhangi bir meyve ağacının altına koymak iyi bir fikirdir.

Evdeki bitkileriniz için de kekik yağından doğal kovucu sprey kullanabilirsiniz. Bir sprey şişesine birkaç damla kekik yağı ilave edin ve bitkilerinize püskürtün. Yaprak bitlerini uzak tutmak için çok iyidir.



