BİR TÜRLÜ GİTMEYEN GÖBEK MESELESİ…





Düzenli olarak egzersiz yapıyorsun. Yediklerine de dikkat ediyorsun. Ama yine de o göbek bir türlü gitmiyor mu? Yapman gerekeni sana anlatalım!

İstediğin karın görüntüsüne çok sıkı bir çalışma ve beslenme düzeni ile kavuşabilirsin. Karın bölgesindeki yağlanmalarda genetik faktörler ve vücut tipi doğrudan ilişkilidir. Bu sebeple her insanın karın ve bel yağlarından kurtulma aşamasında harcayacağı emek farklı olabilir. Öncelikle egzersiz düzenine aerobik ve anaerobik çalışmalar ekleyerek kardiyovasküler sistemini daha aktif hâle getirmelisin. Ayrıca merkez bölge çalışmalarına önem vererek karın ve bel kaslarının gelişmesine katkıda bulunmalısın. Ancak unutmaman gereken şey şu: Yaptığın karın ve bel bölgesi egzersizleri o bölgedeki yağları yaktığın anlamına gelmiyor. Vücut yağları yalnızca ideal kalp atım hızına ulaşarak kardiyovasküler sistemi aktif ettiğimizde yakılabilir.

Çağdaş Cemre Kılıç, Burn and Joy’un Kurucusu, Egzersiz Danışmanı



