BİR TÜRLÜ GEÇMEYEN NEZLE…





Nezlenin bir türlü geçmemesinin nedeni ne olabilir?

Nezle oldun, iyileşemiyorsun ve doktorun da alerjik olmadığını söylüyor. O halde, karşı karşıya kaldığın durum “dar burun sendromu” olabilir. Bu yapısal bozukluk nefes almayı zorlaştıran, burunda akıntı, tıkanıklık gibi sorunlara neden olan, hayat kalitesini düşüren ve psikolojiyi olumsuz yönde etkileyen bir durum. Genetik nedenlerden de kaynaklanabilen burun darlığı; burnun üst, orta ve uç kısmında görülüyor. Özellikle orta ve alt kısımlardaki darlıklar, ciddi tıkanıklıklara neden oluyor. Burun içindeki hava kanalı en küçük tıkanmalarla bile çok hassas hâle geliyor.

Normal insanların basitçe geçirdiği nezle ve grip gibi hastalıklar, bu kişiler için kâbusa dönüşebilir. Hatta hayat boyu sanki nezleymiş gibi burnu tıkalı şekilde yaşayabilirler. Bu durum bademcik enfeksiyonları, farenjit ve sinüzit gibi birçok sağlık sorununa da yol açabilir.

Böyle bir durumdan şüphelenildiğinde, burun içi endoskopik muayene yapılması, gereken durumlarda tomografi çekilmesi, bir burun cerrahı tarafından tedavinin planlaması ve takip edilmesi çok önemli. O nedenle uzman bir doktora görünerek gerekli kontrolleri yaptırmalısın.

Doç. Dr. Gürkan Kaybaşoğlu, KBB, Baş, Boyun ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

