Bir Sonraki Antrenmana Sizi Hazırlayacak En İyi 5 Glutamin



Özellikle yoğun antrenman yapanlarda ve yeni başlayanlarda antrenman sonrası ağrısı dayanılmaz olabiliyor. Siz de bu ağrı ve yorgunluklar ile savaşmaya çalışıyorsanız mükemmel bir supplement ile tanışmanızın vakti geldi: Glutamin.

Glutamin mi Süper Kahraman mı?

Glutamin bağışıklığınızdan yorgunluk hissinizi azaltmaya genel sağlık durumunuz için de pozitif etkilere sahip bir ürün. Kaslarınızdaki amino asitlerin %60’ını oluşturmaktadır. Bu sebeple kas gelişimi için önemi büyüktür.

Gerçekten övgüyü hak eden bu takviye, birçok vücut geliştirici tarafından senelerdir severek kullanılıyor. Bir kısım kişiler ise soru işaretleri ile yaklaşıyor ancak özellikle az karbonhidratlı sporcu diyetlerinde glutaminin antrenman sonrası kas ağrılarını azalttığı bilinen bir gerçek. Bunun yanısıra glutamin, kas geliştirme hedefinize de yardımcıdır. Whey protein ya da BCAA supplementi ile birlikte kullanıldığında lösinin kas geliştirme oranını arttırabilmektedir.

Glutamini Nasıl Kullanmalısınız?

Yoğun çalıştığınız dönemlerde ertesi antrenmana daha kolay çıkabilmek adına hızlı bir şekilde kas onarımını sağlamanız ve yorgunluğunuzu atmanız gerekir.

Glutamini bu dönemlerde protein shakeinize 8-10 gram ekleyerek antrenman sonrası kullanabilirsiniz. Bu sayede antrenman sırasında kaybettiğiniz glutamin miktarınızı geri kazanabilir ve onarımı hızlandırabilirsiniz.

Supplementler.com uzmanlarına en çok tercih edilen 5 glutamini sorduk.

En İyi 5 Glutamin

5) Weider Glutamine 400 Gr

Weider Glutamine Özellikleri

Fiyat: 199 TL

Toplam Gramaj: 400 Gram

Servis Sayısı: 80

Servis Başı Fiyatı: 2,49 TL

Servis Başına Glutamin: 5 Gram

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Kyowa patentli glutamin ham maddesi.

Uzun emilim süresi.

Gluten ve laktoz içermemesi.

Tüketici Yorumları

“Ürünü Weider’in çikolatalı protein tozu ile birlikte antrenman sonrası kullanıyorum.”

“Gluten intoleransınız var ise rahatlıkla kullanabileceğiniz glutamin.”

Weider Glutamine hakkında daha fazla bilgi edinin.

4) Optimum Glutamine Powder 630 Gram

Optimum Glutamine Powder Özellikleri

Fiyat: 126 TL

Toplam Gramaj: 630 Gram

Servis Sayısı: 120

Servis Başı Fiyatı: 1,05 TL

Servis Başına Glutamin: 5,25 Gram

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Çok yüksek servis sayısı ile uzun süreli kullanımı.

%100 saf glutamin içeriğine sahip olması.

Tüketici Yorumları

“Günlük olarak kullanıyorum, orta seviyede haftada 4 gün antrenman yapıyorum diyebilirim bu ürün benim için gayet yeterli oluyor.

“Optimum her zaman fiyat performans açısından benim için en iyi marka oldu, bu ürünü de tavsiye ederim.”

Optimum Glutamine Powder hakkında daha fazla bilgi edinin.

3) Isopure Perfect L-Glutamine 300 Gram

Isopure Perfect Glutamine Özellikleri

Fiyat: 55 TL

Toplam Gramaj: 300 Gram

Servis Sayısı: 60

Servis Başı Fiyatı: 0,92 TL

Servis Başına Glutamin: 6 Gram

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Aromasız glutamin olması sayesinde shakelerinizin tadını değiştirmemesi.

Lizoosfatidilkolin ilavesi.

GMP kapsamında denetim ile üretilmesi.

Tüketici Yorumları

“Spordan hemen önce ya da yatmadan kullanmanızı tavsiye ederim.”

“Kolin ilavesi üründen yararlanımı arttırıyor, bence iyi bir karışım olmuş.”

Isopure Perfect Glutamine hakkında daha fazla bilgi edinin.

2) Scitec L-Glutamine Powder 600 Gr

Scitec L-Glutamine Özellikleri

Fiyat: 116 TL

Toplam Gramaj: 600 Gram

Servis Sayısı: 100

Servis Başı Fiyatı: 1,16 TL

Servis Başına Glutamin: 6 Gram

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Aromasız glutamin olması sayesinde shakelerinizin tadını değiştirmemesi.

Glutamin oranının yüksek olması (servis başına 6 gram)

%100 saf glutamin formülü.

Tüketici Yorumları

“Servis sayısının yüksek olması benim için çok önemli, bu sebeple tercih ettiğim bir ürün oldu, memnun da kaldım.”

“Bu glutamin yorgunluğunuzu atmanıza yardımcı olacaktır.”

Scitec L-Glutamine hakkında daha fazla bilgi edinin.

1) Supplementler.com Glutamine 300 Gr

Supplementler.com Glutamine Özellikleri

Fiyat: 59 TL

Toplam Gramaj: 300 Gram

Servis Sayısı: 60

Servis Başı Fiyatı: 0,98 TL

Servis Başına Glutamin: 5 Gram

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Aromasız glutamin olması sayesinde tüm shakeler ile kullanılabilmesi.

GMP sertifikalarına sahip Avrupa tesislerinde üretilmesi.

%100 saf glutamin formülü.

Tüketici Yorumları

“Yeni bir ürün, Supplementler.com bu sektörde kendi çizgisini belli ediyor, ben glutamin desteğini kullanmaya başladım bakalım umduğum gibi çıkacağını düşünüyorum.”

“Fiyat olarak iyi ve 5000 mg glutamin hemen her antrenman sonrası onarım için yeterli bir içerik.”

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