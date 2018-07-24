BİR SMOOTHIE ALIR MIYDIN?





Smoothie ile aranı güzelleştirecek tariflerimiz var!

Günde iki porsiyon süt veya yoğurt tüketmeye özen gösteriyor, ancak bazen ne şekilde tüketeceğini bilemiyor olabilirsin. Haklısın, sade hâliyle her zaman cazip gelmiyor. O hâlde yaz için ideal olan, ferahlık ve zindelik veren bu smoothie tariflerini mutlaka dene:

Enerji deposu: 1 adet muzu soyup dilimle ve 1,5 su bardağı laktozsuz süt ile birlikte blender’a ekle. 1 çorba kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı keten tohumu, bir tutam toz zencefil ve tarçın ilave et; hepsini blender’dan geçir.

Metabolizma hızlandırıcı: 1/2 avokadoyu, dondurulmuş 1 adet muz ve 400 ml süt ile birlikte blender’dan geçir.

Kaynak: Diyetisyen Ezgi Mumcu, Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü

