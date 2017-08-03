BİR KORKU FİLMİ İSMİ GİBİ: HAVUZDAKİ TEHLİKE!





Havuz sezonunun tadını çıkardığınız yaz günlerinde kalabalık ve temizliğinden emin olmadan girdiğiniz sular, bakterilere bağlı olarak ortaya çıkan havuz sistitine zemin hazırlayabilir. Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Koç, konuyla ilgili önemli bilgiler veriyor.

Anatomik yapı gereği kadınların erkeklerden daha fazla etkilendiği havuz sistitinin korkutan istatistikleri problemin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Hayatı olumsuz etkileyen bu hastalığa her beş kadından birinin maruz kaldığı gerçeği sistite karşı daha dikkatli olmamız konusunda uyarı niteliği taşıyor.

SİSTİT NEDİR VE NEDEN OLUR?

Sistit, mesanenin yani idrar kesesinin iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediğinde kronikleşerek boşaltım sisteminde kalıcı hasarlara neden olabilir. Bakteriyel sistitler, genellikle 20-40 yaş aralığındaki genç kadınlarda görülüyor. Dünyada yaşayan kadınların ortalama yüzde 25’i hayatı boyunca mutlaka bir kez bu hastalığa yakalanıyor. Koli basili bakterisi sistitin en sık görülen sebeplerindendir. Havuz sistitinin nedeniyse temiz olmayan havuz ve deniz suyundaki mikroorganizmalardır. Havuz suyunda mikrop barınmasını ve suyun yosunlaşmasını önleyip daha berrak görünmesini sağlayan kimyasal maddeler de sistite neden olabilir.

SİSTİT TEDAVİSİ VE KORUNMA YOLLARI

Sistit antibiyotikle tedavi edilir. Tedaviyeden önce idrar kültürü yapılır. Sonuçlar çıkına kadar geçen sürede idrar yolları enfeksiyonlarında etkili antibiyotikler kullanılmalı. Kronik enfeksiyonlarda tedavi süresi uzayabilir. Korunmak için:

Bol su için. Su bakterilerin mesaneye tutunmasını engeller ve dışarı atılmasını sağlar.

Kalabalık ve kirli havuzlara girmeyin.

Islak mayoyla uzun süre oturmayın.

Kahve, demli çay, alkol gibi içecekler ve acılı baharatlı yiyecekler en aza indirin.

Tuvaletten sonraki temizliği önden arkaya doğru yapın.

Olabildiği kadar sık idrara çıkın. Böylece mesanede bulunan bakteriler dışarı atılır.

Her gün iç çamaşırınızı değiştirin ve pamuklu çamaşır kullanmaya özen gösterin.

Vajinal deodorant ve parfümlü sabun idrar kanalını tahriş edebilir. Bu nedenle bu tarz ürünlerin kullanılması risklidir.

Cinsel ilişki sonrasında idrara çıkmak, bakterinin dışarı atılmasına yardımcı olarak sistite karşı önleyici olabilir.

