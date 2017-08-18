KADINLARIN KENDİLERİNİ EN SEKSİ HİSSETTİKLERİ YAŞ

30’lu yaşlarında olan kadınlar için güzel haberlerimiz var.

Aynı zamanda 30’larına yaklaşanlar için de öyle. Birleşik Krallık’ta yapılan yeni bir ankete göre, kadınlar en çok 30’lu yaşlarının ortalarında kendilerini seksi hissediyorlar. Hatta ortalama olarak 34 yaş, en seksi hissedilen yaş olarak karşımıza çıkıyor.

Britanyalı 2.000 kadına, kendilerini seksi hissetmelerini sağlayan şeyler soruldu. 30’larındaki kadınların %64’ü kendilerini şu an bulundukları dönemde en seksi hissettiklerini, çünkü bu yaşlarına güvendiklerini belirtirken, %34’ü ise halihazırdaki ilişkilerinin “daha iyi” olduğunu, buna bağlı olarak da kendilerini daha seksi hissettiklerini söylediler. 30’lu yaşlardaki katılımcılardan %26 ise yatak odasında kendilerine daha fazla güvendiklerinin altını çizdiler. 10 katılımcıdan birisi ise 30’lu yaşlarına girmelerinin ardından libidolarının arttığını ifade eti.

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Genele bakıldığında ise kadınların %52’si kendilerini arada sırada seksi hissettiklerini belirtti. Konu üzerine yapılan bir başka ankette ise her üç kadından birisi, kendilerini her daim seksi hissettiklerini söylemişlerdi.