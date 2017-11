BİR HAFTADA KARIN YAĞLARINDAN KURTULABİLİRSİN. NASIL MI?

Yapacağın birkaç değişiklikle yedi günde karnındaki yağlardan kurtulmanın mümkün olduğunu söylesek? Kulağa imkânsızmış gibi geliyor, evet. Ama doğru bir diyetle bu gerçekten mümkün.

Yazı: Diyetisyen Taylan Kümeli



Elma mı, Armut mu?

Bölgesel kilolarımızı oluşturan yağlanma genelde iki tipte gelişiyor: İnce bel ve geniş kalça durumunda armut tipi; göbek çevresinin genişliğiyle oluşan yağlanmadaysa elma tipi. Armut tipine sahip olanlar, elma tiplilere göre daha şanslı çünkü elma tipi yağlanma kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, karaciğer yağlanması ve şeker hastalığını da arttıran bir sürece yol açıyor.

Herkesin yağ hücrelerinin yeri ve sayısı birbirinden farklı. Ayrıca kilolu olmak ya da kiloların nerede toplandığı, genetik faktörlere ve ergenlik döneminin nasıl geçtiğine göre de değişebiliyor. Yetişkinlerin vücudundaki hücre sayısı değişmiyor. Yalnızca yağ ve kas hücrelerinin hacmi büyüyebiliyor veya daralabiliyor. Örneğin bir çocuk ergenlik döneminde çok kilo almışsa, yağ hücresi sayısı çok fazla olarak yetişkinliğe geçiyor.

Yağlar Nerede Saklanıyor?

Vücudumuzda üç farklı yağ tabakası var. Bunlardan ilki, derimizin hemen altında biriken tabaka. Bunlara ‘deri altı yağları’ diyoruz. Özellikle belimizdeki fazlalıkları oluşturan işte bu yağlar. İkinci tabaka ise vücudumuzun tam içinde, organlarımızın çevresine ve karın kaslarımızın altına yerleşen yağlar. ‘İç organ yağları’ denilen bu tabaka, göbeğimizde fazlalık oluşmasına neden oluyor. Bu yağların yalnızca bir kısmını elinle hissedebilirsin. Son olarak kaslarımızın içi ve çevresinde bulunan yağlar var. Bunlar da ‘kas içi yağlar’ olarak adlandırılıyor.

Bu üç farklı yağ tabakasından en kalıcı olanı, deri altı yağları. Kadınların deri altı yağları, erkeklere göre daha kalıcı ve yakılması çok daha zor. En zor olanı ise vücudun alt bölgesinde, kalça ve basen bölgesinde birikenler. Erkeklerde yakılması en zor yağlar ise alt mide kaslarının hemen üstünde birikiyor.

Özellikle karın yağlanması problemi yaşıyorsan, önce bunun nedenini anlamanda fayda var. Genetik, vücudundaki yağların birikme meyli ve fiziksel yatkınlık gibi unsurlar olsa da yediklerin bu birikimi ya destekleyebiliyor ya da azalmasına yardımcı olabiliyor.

10 Adımda Karın Yağlarından Kurtul

1- Yemeği yavaş ye, süresi en az 20 dakika olmalı. Yemeğin sindirimi ağızda başlıyor. Ağzındaki pityalin enzimi olmadan, yani iyi çiğnemeden yuttuğun her lokmanın sindirimi midendeki asitle başladığından, yemek sonrası şişkinlik hissedersin. Yeme alışkanlığın değişmediği sürece bu durum devam eder.

2- Karbonhidratlı yiyecekler hepimizin çok sevdiği ve vazgeçemediği yiyecekler. Ama karın yağlarından şikâyetçiysen, yediğin her karbonhidratın işlenmemiş olmasına dikkat et. Ayrıca makarna, pilav, mantı gibi yiyecekleri mümkün olduğunca öğle yemeğinde yemen daha doğru.

3- Meyveyi yemekten iki saat sonra ye ve yanında mutlaka bir kalsiyum kaynağı bulunsun. Akşam yemeğinden iki saat sonra ananas, mango, kivi gibi tropikal bir meyvenin yanında kefir veya probiyotik yoğurt, sindirimi olumlu etkiliyor.

4- Problemli bölgeye yönelik yapılan fiziksel aktiviteler de çok önemli. İlk üç maddedeki tavsiyelerime uyup, bu alışkanlıkları uygun egzersizle desteklersen başarı kaçınılmaz.

5- Her ana yemekten sonra, beş dakika demleyerek içilen yeşil çay ve rezene çayı karışımı metabolizma hızlandırarak yağ yakımını arttırıyor.

6- Her ana yemekten önce en az bir iki bardak su iç. Böylece hem tokluk hissin artacak, hem de metabolizman hızlanacak. Günlük içtiğin su miktarını üç litreye tamamlayarak yağ yakımını hızlandırabilirsin. Sık tuvalete gitmekten hoşlanmıyor musun? Peki, her tuvalete gidişinde 35 kalori kaybediyorsun dersem?

7- Özellikle bira, şarap gibi mayalı içeceklerden uzak dur. Mayalı içkiler karın bölgesinde yağlanmayı arttırıyor.

8- Fast-food gıdalar ve bisküvilerde kullanılan rafine, doymuş yağ oranı yüksek yağlardan kesinlikle uzak dur.

9- Dolaşım bozukluğu da çok büyük bir problem ve vücutta ödem yapıyor. Bunun nedeni ise tuzlu yiyecekler. Yemeklerine az miktarda tuz koyman ve pişen yemeğe tuz eklememen ödemi azaltmana yardımcı olur.

10- Çiğ sebze ve meyve yerken iyi çiğne. Bu, karın şişliğini önlediği için fiziksel rahatsızlığın da azalır.

Karın Yağlarına Elveda Diyeti

Karnındaki yağlar artık senin bir parçan mı, yoksa onlara veda mı etmek istiyorsun? Eğer cevabın ikinci seçenekse işte seni sonuca götürecek diyet. İlk gün birinci listeyle başla, ardından altı günlük diğer listeyi uygula:

1 GÜNLÜK DİYET LİSTESİ

*Tarifi için kutuya bak.

SABAH

Doyana kadar çorba*

2 SAAT SONRA

2 kivi, yarım çay bardağı diyet kefir

ÖĞLEN

Doyana kadar çorba, salata (1 çorba kaşığı zeytinyağı + limonla)

2 SAAT SONRA

2 kivi, yarım çay bardağı diyet kefir

2 SAAT SONRA

2 kivi, yarım çay bardağı diyet kefir

AKŞAM

Doyana kadar çorba, salata (1 çorba kaşığı zeytinyağı + limonla)

6 GÜNLÜK DİYET LİSTESİ

SABAH

1 adet kepekli lavaş, suda bekletilmiş 60 gr hellim peyniri, domates ve salatalık

2 SAAT SONRA

2 dilim taze ananas, 5 badem

ÖĞLE

2 gün

150 gr organik tavuklu salata

2 gün

150 gr ızgara köfte, salata

1 gün

8 çorba kaşığı haşlanmış karabuğday, salata

1 gün

1 adet probiyotik yoğurt, 1 dilim taze ananas, 1 poşet probiyotik toz

2 SAAT SONRA

1 adet meyveli probiyotik yoğurt, 1 çorba kaşığı toz tarçın

2 SAAT SONRA

Yarım kepekli lavaş, 1 kibrit kutusu büyüklüğünde hellim peyniri

AKŞAM

2 gün

8 yemek kaşığı karabuğdaylı ıspanak yemeği, 1 adet probiyotik yoğurt

2 gün

200 gr ızgara balık, salata

2 gün

4 çorba kaşığı yulaf ezmesi, 1 su bardağı laktozsuz diyet süt, 1 orta boy rendelenmiş elma, 4 çorba kaşığı nar ve 1 dilim ananas karışımı

2 SAAT SONRA

2 dilim taze ananas, 1 çay bardağı diyet kefir

2 SAAT SONRA

2 dilim taze ananas, 1 çay bardağı diyet kefir

HER SABAH BUNU İÇ

1 bardak sıcak su

1 dilim elma

1 dilim limon

1 çorba kaşığı elma sirkesi

1 parça kabuk tarçın

Çorba Tarifi

7-8 su bardağı su

3-4 adet rendelenmiş domates

3 çorba kaşığı haşlanmış karabuğday

1 demet maydanoz + kereviz sapı (doğranmış)

1 adet rendelenmiş kereviz

2 adet organik tavuk baget

Maydanozu yıka ve bağla. Tüm malzemelerle birlikte düdüklü tencereye at. Çorba piştikten sonra maydanozu tencereden çıkar.